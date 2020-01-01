ملادينوف يحذر: ضم الضفة الغربية يشكل تهديدا متزايداً ويوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين

نيويورك /سما/ أ ف ب

حذر مبعوث الامم المتحدة الخاص للشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل الخميس من ضم أجزاء من الضفة الغربية قائلا، إن مثل هذه الخطوة ستقوض حل الدولتين المدعوم دوليا.

وأشاد ملادينوف في مؤتمر مصور بالفيديو مع مجلس الأمن الذي يعقد اجتماعا كل شهر بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما سماه "أمثلة ملهمة للتعاون عبر خطوط النزاع" في مكافحة فيروس كورونا.

لكنه حذر من أنه في الشهر الماضي "استمرت المواجهات والنزاعات مع استمرار ارتفاع الخسائر البشرية من ضحايا الحرب".

وقال ملادينوف "إن احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدا متزايداً"، محذرا من أن مثل هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي.

وقال المبعوث إن الضم "سيوجه أيضا ضربة مدمرة لحل الدولتين ويغلق الباب امام استئناف المفاوضات ويهدد جهود دفع السلام الاقليمي".

وأعطت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (صفقة القرن) التي كشف عنها في وقت سابق من هذا العام ورفضها الفلسطينيون وأدانها معظم المجتمع الدولي، إسرائيل الضوء الأخضر لضم المستوطنات اليهودية وأراضي استراتيجية أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وأبرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس البرلمان بيني غانتس اتفاقاً لتقاسم السلطة هذا الأسبوع بعد ثلاث جولات انتخابية غير حاسمة في أقل من عام.

ودعا ملادينوف القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "اغتنام هذه اللحظة لاتخاذ خطوات نحو السلام". كما حثهم على "رفض التحركات الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين الشعبين وتقويض فرص السلام".