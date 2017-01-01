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وزير الصحة الإسرائيلي يطلب ترك منصبه..

الخميس 23 أبريل 2020 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الإسرائيلي يطلب ترك منصبه..


القدس المحتلة / سما /

طلب وزير الصحّة الإسرائيلي، يعكوف ليتسمان، من رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الخميس، مغادرة منصبه، بعدما حصل على موافقة مرجعيّته الدينيّة العليا.

ومنذ اندلاع أزمة كورونا، واجه ليتسمان انتقادات شديدة لطريقة تعامل وزارته مع الجائحة، وتعامله هو شخصيًا معها، بداية من اعتقاده بأن المسيح المنتظر (المشيّاح) سيشفي الناس من كورونا قبل عيد الفصح العبري، وليس انتهاءً بتصويره غير ملتزم بالقواعد التي أعلنتها وزارته. قبل أن يصاب لاحقًا بالفيروس.

وطلب ليتسمان الحصول، في المقابل، على منصب وزير الإسكان في الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، لكن موقع "واللا" نقل أنه اشترط أن ينقل منصب "مدير التخطيط" إلى الوزارة قبل دخوله إليها.

ويعتبر ليتسمان من أكثر الوزراء إثارة للجدّل، وشكّل خلال السنوات الماضية طرفًا من نقاش سياسي واجتماعي محتدم في إسرائيل حول علاقة الدين والدولة، وصلت ذروتها في استقالته من منصبه عام 2017، بناءً على أوامر من مرجعيّته الدينيّة، على خلفيّة العمل في أيام السبت.

وتولى ليتسمان منصب نائب وزير الصحة، بسبب قرار القيادة الروحية لهذه الكتلة بمنع تولي أي من أعضاء الكتلة منصب وزير. لكن الزعيم الروحي لهذه الكتلة الحريدية صادق، قبل شهر، على تولي ليتسمان منصب وزير.

وليتسمان مشتبه أيضا بمخالفات فساد جنائية، وأوصت الشرطة بمحاكمته وتوجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إليه، في ملفي فساد. وهو مشتبه في القضية الأولى بأنه اقترح على موظفين في وزارته منافع شخصية من أجل أن يمتنعوا عن إغلاق مطعم يمله أحد المقربين منه. وفي القضية الثانية، ليتسمان مشتبه بأنه حاول منع أطباء نفسيين من التوصية بتسليم مقربة منه، تدعى مالكا لايفر، إلى أستراليا بعد اتهامها بارتكاب مخالفات جنسية ضد قاصرات.

#الصحة الاسرائيلية #يعقوب ليتسمان #فيروس كورونا #اسرائيل

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