ورشة تدريبية بغزة حول "حقوق الإنسان والحق في الصحة"

غزة / سما /

نظم مركز الميزان في غزة، اليوم، لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية حول "حقوق الانسان والحق في الصحة"، بالتعاون مع جمعية الوليد الخيرية بخزاعة في خانيونس، واستهدفت الورشة 15 من العاملين والمتطوعين في الجمعية.

ونُفذت الورشة من قبل وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في المركز، عبر تطبيق زوم الالكتروني، وتضمنت جلستين، الأُولى حول حقوق الإنسان، والثانية حول الحق في الصحة، كما تخللها نقاش مع الاستاذة شيرين الشوبكي، منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في المركز، حول إجراءات السلامة الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الإجراءات الوقائية من المواطنين وقانون الطوارئ المطبق في فلسطين، إلى جانب الإجراءات والخدمات التي يقوم بها مركز الميزان في حالة الطوارئ.

وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة المركز الرامية إى نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.