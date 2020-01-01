الإفراج عن ثلاثة أسرى من بيت لحم بعد أن أمضوا محكومياتهم

بيت لحم / سما /

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح ثلاثة شبان من مخيم عايدة، شمالي بيت لحم، وبلدة تقوع، شرقي بيت لحم، وذلك بعد أن أمضوا محكومياتهم المختلفة.

والأسرى المُفرج عنهم هم: معتصم عبد العزيز أبوسرور وعلي أبو سرور بعد أن أمضيا محكوميتيهما البالغتين 23 عاماً لكل منهما، ومحمد سليمان الشاعر الذي أمضى محكوميته البالغة ستة أشهر.

واقتصرت حفلات الاستقبال على عدد من من عائلات الأسرى الثلاثة بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وعُلم أن الطب الوقائي الفلسطيني تابع الإفراج عن الأسرى الثلاثة في إطار الإجراءات الوقائية تحسُّباً من الإصابة.