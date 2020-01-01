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لقاء يبحث أوضاع المجالس المحلية في قلقيلية

الخميس 23 أبريل 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء يبحث أوضاع المجالس المحلية في قلقيلية


قلقيلية / سما /

بحث محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، ووزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، عدداً من القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية في المحافظة، والاجراءات التي قامت بها الهيئات المحلية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في دار المحافظة اليوم بحضور مدير عام الحكم المحلي في المحافظة حاتم مسلم، وطاقم المديرية، ورئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري، وطاقم من وزارة الحكم المحلي.

وأكد رواجبة على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الحكم، والهيئات المحلية في مواجهة خطر كورونا، مشيرا الى أن لجنة الطوارئ، ومنذ اللحظة الاولى، أوعزت للهيئات المحلية المباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذا الفيروس القاتل.

واستعرض المحافظ. الإجراءات والتدابير التي قامت بها لجنة الطوارئ في المحافظة لمواجهة خطر انتشار هذا الفيروس، مؤكداَ على أن اللجنة ومكوناتها في حالة انعقاد دائم.

من جانبه قال وزير الحكم المحلي بأن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات الهادفة تفقد عمل البلديات والمجالس المحلية، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الوزراء د. محمد إشتيه بمتابعة احتياجات أبناء شعبنا، مؤكداً على أهمية التناغم والتكامل ما بين المؤسسات الرسمية والشعبية، لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدة قضايا تتعلق بعمل الهيئات المحلية، وسبل تعزيز دورها في ظل هذه الجائحة التي تجتاح العالم.

#محافظ قلقيلية #الحكم المحلي #مجدي الصالح

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