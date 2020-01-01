ضبط ثلاثة أطنان تمور إسرائيلية تالفة في نابلس واغلاق ملحمة بطولكرم

نابلس / سما /

ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، ثلاثة أطنان تمور إسرائيلية تالفة كان التاجر يود بيعها في مدينة نابلس.

وبين مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الوزارة في نابلس، ان عملية الضبط تمت بناء على متابعة شكوى تقدم بها احد المواطنين، وبعد عملية الرصد والمتابعة تم ضبط الكميات لدى التاجر وإتلافها وفق الأصول القانونية المتبعة.

وأغلقت الوزارة ولجنة السلامة العامة في مدينة طولكرم ملحمة عن العمل لحين تصويب أوضاعه الصحية والشروط المطلوبة من قبل جهات الاختصاص، كما أحالت مخالفاً للنيابة العامة لعدم إشهاره الأسعار على السلع المعروضة في المحل التجاري، وأخطرت تاجرين لتصويب أوضاعهم القانونية.

جاء ذلك خلال تنفيذها 19 جولة رقابية على المحلات التجارية في المحافظات، شملت 147 محلا تجاريا ومتابعة عدد من الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين.