  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي: يوم غد الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

الخميس 23 أبريل 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: يوم غد الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك


القدس المحتلة / سما /

 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي، إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام 1441هـ، ثبتت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الجمعة الرابع والعشرين من نيسان للعام 2020 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف: من رحابِ المسجدِ الأقصى المباركِ، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحالُ، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ والشتاتِ، بحلولِ هذا الشهرِ المباركِ، كما نُهنئُ القيادةَ الفلسطينيةَ وعلى رأسِها الرئيسِ محمود عباس، بحلولِ هذا الشهرِ الفضيلِ، راجينَ المولى عزَّ وجلَّ أنْ يُعينَنا على صيامِهِ وقيامِهِ وأنْ يتقبلَّهُ منا، وأنْ يُعيدَهُ على الأمةِ الإسلاميةِ بالنصرِ والعزةِ والخيرِ والبركاتِ، ونسألُهُ سبحانَهُ أن يزيل هذه الجائحة الفتاكة عن أبناء شعبنا الفلسطيني في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأن أنْ يتقبلَ شهداءَنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين.

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مصر تفرج عن 4 اطباء معتقلين لديها وجاهزون لصفقة تبادل اسرى سريعة

الاونروا: نحقق في حادثة رفح ومنفتحون أمام الاعلام الفلسطيني وتحقيقاته

"حماس" تكشف عن كواليس لقاء سابق بين قادة الحركة وابن سلمان

داخلية غزة: لن نسمح بإيجاد أماكن بديلة لصلاة الجماعة.. وخطة خاصة لاستقبال رمضان

بيان هام من "التعليم بغزة" بشأن انهاء العام الدراسي الحالي لكافة المراحل

هنية يوجه رسالة للرئيس الصيني شي جين بينغ

اسرائيل:عناصر حزب الله نجوا من الموت لاننا ابلغناهم قبل استهدافهم بسوريا

الأخبار الرئيسية

شاهد.. الصحة بغزة: تسجيل حالة تعافي جديدة من كورونا.. وتدعو لالتزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة

الحكومة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا.. و1500 عينة قيد الفحص المخبري ننتظر صدور نتائجها

=

الاقتصاد سيتكبد خسائر تقدر بـ2.5 مليار دولار في حال استمرار جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف واسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل

سفن

طهران ترد على تهديد ترامب بالمثل والتوتر يرفع أسعار النفط