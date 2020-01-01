مصرع طفل دهسًا بخانيونس وإصابة خطيرة لطفلة بحادث مروري في جباليا

غزة / سما /

لقي الطفل أحمد محمد السواركة البالغ من العمر (عامين)، اليوم الخميس، مصرعه، جراء صدمه من مركبة في منطقة قيزان النجار بخانيونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب دائرة مرور غزة، فإن الطفل نُقل إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء الحادثة وأعلن عن وفاته.

من جهة أُخرى، أُصيبت الطفلة رتان عبدالله أبو الكاس (9 أعوام)، اليوم الخميس، بجروح خطيرة، جراء حادث صدمها من قبل (تُكتُك) في جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب دائرة مرور غزة، فإن الطفلة صدمها (التُّكتك) بالقرب من مفترق الترنس في مخيم جباليا، مشيرةً إلى أنها نقلت للعلاج.