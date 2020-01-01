  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع طفل دهسًا بخانيونس وإصابة خطيرة لطفلة بحادث مروري في جباليا

الخميس 23 أبريل 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل دهسًا بخانيونس وإصابة خطيرة لطفلة بحادث مروري في جباليا


غزة / سما /

 لقي الطفل أحمد محمد السواركة البالغ من العمر (عامين)، اليوم الخميس، مصرعه، جراء صدمه من مركبة في منطقة قيزان النجار بخانيونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب دائرة مرور غزة، فإن الطفل نُقل إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء الحادثة وأعلن عن وفاته.

من جهة أُخرى، أُصيبت الطفلة رتان عبدالله أبو الكاس (9 أعوام)، اليوم الخميس، بجروح خطيرة، جراء حادث صدمها من قبل (تُكتُك) في جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب دائرة مرور غزة، فإن الطفلة صدمها (التُّكتك) بالقرب من مفترق الترنس في مخيم جباليا، مشيرةً إلى أنها نقلت للعلاج.

#حادث سير #قطاع غزة #وفاة

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مصر تفرج عن 4 اطباء معتقلين لديها وجاهزون لصفقة تبادل اسرى سريعة

الاونروا: نحقق في حادثة رفح ومنفتحون أمام الاعلام الفلسطيني وتحقيقاته

"حماس" تكشف عن كواليس لقاء سابق بين قادة الحركة وابن سلمان

داخلية غزة: لن نسمح بإيجاد أماكن بديلة لصلاة الجماعة.. وخطة خاصة لاستقبال رمضان

بيان هام من "التعليم بغزة" بشأن انهاء العام الدراسي الحالي لكافة المراحل

هنية يوجه رسالة للرئيس الصيني شي جين بينغ

اسرائيل:عناصر حزب الله نجوا من الموت لاننا ابلغناهم قبل استهدافهم بسوريا

الأخبار الرئيسية

المفتي: يوم غد الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

شاهد.. الصحة بغزة: تسجيل حالة تعافي جديدة من كورونا.. وتدعو لالتزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة

الحكومة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا.. و1500 عينة قيد الفحص المخبري ننتظر صدور نتائجها

=

الاقتصاد سيتكبد خسائر تقدر بـ2.5 مليار دولار في حال استمرار جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف واسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل