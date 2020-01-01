شاهد.. الصحة بغزة: تسجيل حالة تعافي جديدة من كورونا.. وتدعو لالتزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة

غزة / سما /

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة د. اشرف القدرة، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الصحة تكثف من إجراءاتها الاحترازية لتحصين المجتمع لمواجهة وباء كورونا مع حلول شهر رمضان المبارك

وأضاف: نتقدم بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بحلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل كشف الضر وانهاء الحصار وكنس الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: نتوجه بالشكر والعرفان الى كافة الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة التي آثرت في هذه الأيام الفضيلة الا أن تواصل واجبها الأخلاقي والمهني في مراكز الحجر الصحي والمختبر المركزي ومستشفى العزل والمستشفيات وأماكن العمل الاخرى، والذين يجسدون نموذجاً من العطاء الوطني والإنساني.

وأشار القدرة، الى أن الفحوصات المخبرية التي أجراها المختبر المركزي منذ أمس وحتى اللحظة للمستضافين وحالات الاشتباه جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأكد القدرة، أنه تم تسجيل حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 10

وأوضح، أن وزارة الصحة تتابع 1962 مستضاف داخل 24 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة

ونوه الى أن استمرار الحصار الإسرائيلي يعيق جهودنا في مواجهة وباء كورونا وندعو كافة الأطراف المحلية والدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفعه.

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ودعا القدرة، كافة الجهات المعنية لتحقيق الاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة الذي اطلقته وزارة الصحة لتوفير الادوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة مواجهة كورونا.

وبين، أن الوضع الصحي لأهلنا في القدس المحتلة مقلق للغاية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مما يستوجب من كافة الاطراف العمل بجدية في رفع المعاناة عنهم والزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير متطلبات الوقاية والعلاج لهم.

ولفت الى أن وزارة الصحة استطاعت مع الجهات المعنية تطويع كافة الجهود من اجل البدء الفعلي في تقديم الخدمات والجرعات العلاجية لمرضى الأروام في مستشفى الحياة التخصصي بغزة, للتخفيف من معاناتهم ومشقة وصولهم لمستشفيات القدس لاسيما مع تفشي الوباء.

شدد القدرة على جملة الإجراءات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية خلال شهر رمضان المبارك من اجل تحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا.

ودعا أصحاب المراكز والأسواق التجارية الى الالتزام بالخطوات الاحترازية خلال التسوق (المحافظة على التباعد بين المتسوقين بما لا يقل عن متر ونصف – الالتزام بارتداء الكمامة -تطهير وتنظيف الايدي – تطهير وتنظيف الاسطح كثيرة الملامسة بما لا يقل عن 3 مرات يومياً)

وأوضح أن فرق مراقبة الأغذية بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين ووزارة الاقتصاد تواصل عملها المكثف لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك.

شدد القدرة، على الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج الا للضرورة وتجنب التجمعات بأشكالها المختلفة والامتناع عن زيارة المرضى في المستشفيات.

ودعا كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى مزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

وأكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز إجراءات الوقاية الكاملة دون تراخي , فالجميع مسئول من أجل حماية قطاع غزة من خطر كورونا .

ونوه الى أن وزارة الصحة تطلق منظومة الكترونية تمكن الجمهور الحصول على خدمة طبية استشارية تفاعلية عبر موقعها الالكتروني , وتطبيق صحتي عبر الهواتف الذكية