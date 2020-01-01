الاقتصاد تنشر قائمة السقف السعري للسلع الأساسية خلال رمضان

رام الله / سما /

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، قائمة السقف السعري الاسترشادي التي تضم 11 سلعة أساسية تتفرع إلى أصناف، والتي تمثل الأكثر استهلاكا في سلة المستهلك، خلال شهر رمضان المبارك، تتولى طواقم حماية المستهلك وشركاؤها رصدها ومراقبتها بصورة يومية.

وأفادت الوزارة في بيان صدر عنها، بأن السلع الأساسية متوفرة في السوق، وتلبي احتياج المستهلك خلال شهر رمضان، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع، والمبالغة في شراء السلع خاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان في ظل توفر جميع السلع الاساسية في السوق وتلبي احتياجاتهم.

ودعت الوزارة التجار وجميع الفعاليات الاقتصادية إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا، في ظل حالة الطوارئ لمواجهة الجائحة الصحية فيروس كورنا(كوفيد-19).

كما دعت المواطنين إلى التعاون مع طواقم حماية المستهلك عبر الإبلاغ عن أي مخالفات تحصل في السوق، من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129، أو صفحة وزارة الاقتصاد الوطني الرسمية على الفيسبوك.









