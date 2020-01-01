د. أبو الريش : نعمل على تطويع كافة القرارات والجهود من أجل مصلحة المريض أولا

غزة / سما /

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش على سعي وزارة الصحة من أجل تطويع كافة القرارات والجهود من اجل مصلحة المريض أولا وتسهيل الحصول على خدمة صحية مناسبة ومتكاملة , جاء ذلك خلال ترأسه طاقما وزاريا الى جانب الوكيل المساعد د. مدحت محيسن , في جولة تفقدية لمستشفى الحياة التخصصي بمدينة غزة .

وقال د. أبو الريش :" أننا نشعر بفخر كبير حينما نشاهد المؤسسات الطبية في القطاع الخاص وهي توجد لنفسها المكانة النوعية في تفاصيل الخدمة الصحية وتحقيق التكامل مع الخدمات الصحية في وزارة الصحة , فاليوم نحن أمام خدمة لطالما سعينا بأن تأخذ دورها الطبيعي دون أي معيقات , تتمثل في بدء مستشفى الحياه التخصصي في تقديم خدمات الأورام وذلك ضمن بروتوكول تعاون مع مستشفى المطلع والمقاصد , وبما يوفر معاناة كبيرة عن المرضى ومشقة انتظار التنسيقات , والظروف الطارئة التي تمر في الوقت الحالي " .

وأضاف د. أبو الريش : " أن وزارة الصحة لن تدخر جهدا في تحسين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة كأولوية عمل قصوى, في خضم ماتقوم به وزارة الصحة من اجراءات وقائية لمواجهة كورونا " .

بدوره عبر رئيس مجلس ادارة مستشفى الحياة التخصصي د. رفيق الزنط ,عن فخره واعتزازه بالعلاقة التكاملية مع وزارة الصحة , مؤكدا على حرص مجلس ادارة المستشفى تعزيز العمل المشترك مع وزارة الصحة بما يخدم مصلحة مرضانا.

هذا وتجول د. أبو الريش والطاقم الوزاري المرافق في أقسام المستشفى , واستمع الى ملاحظات المرضى والمراجعين حول الخدمة المقدمة لهم حيث أبدوا سعادتهم بأنه بامكانهم متابعة العلاج الكيميائي داخل غزة بدلا من تكبد مشقة مغادرة القطاع الى مستشفيات القدس .