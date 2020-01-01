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جنين: الشرطة تغلق40 محلا تجارياً وتقبض على شخص وتضبط 3 مركبات

الخميس 23 أبريل 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الشرطة تغلق40 محلا تجارياً وتقبض على شخص وتضبط 3 مركبات


جنين / سما /

 أغلقت الشرطة اليوم 40 محلا تجارياً وقبضت على شخص وضبطت 3 مركبات لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي، نظمت جولات تفقد في المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة وتخلل ذلك إغلاق 40 محلاً تجارياً وألقت القبض على شخص وضبطت 3 مركبات لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.

#جنين #الشرطة #طوارئ

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