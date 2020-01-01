1042 إصابة و48 وفاة بفيروس "كورونا" بين جالياتنا الفلسطينية في دول العالم

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن العمل جار لإنهاء كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بحصر الأعداد النهائية للعالقين في المملكة الأردنية الهاشمية وعناوينهم، لتأمين عودتهم الى أرض الوطن.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن فريق عملها المختص، وسفارة دولة فلسطين في عمان، يتابعان أوضاع العالقين بالتنسيق الكامل مع الأردن، ومتابعة من قبل هيئة الشؤون المدنية، والهيئة العامة للمعابر والحدود، ووزارة الصحة، آملا بأن يبدأ العمل في ادخال الدفعات الأولى منهم خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت أن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا في عديد الدول بلغ 1042 إصابة، فيما تم تسجيل 48 حالة وفاة، إضافة إلى عدد من حالات التعافي.

إسبانيا: مبادرة لتقديم الاستشارات القانونية لجاليتنا وطلبتنا

بادر أبناء جاليتنا في إسبانيا، وإقليم حركة فتح، بالتنسيق مع السفارة الى طرح مبادرة تهدف إلى تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة العامة، وتحديدا الجانب المهني والحياتي، مثل الإقامة، وتجديد الإقامة، والجنسية، واللجوء، وإيجار السكن، ودفع الضرائب وغيرها.

وقالت السفارة: إن اللجنة شكلت بمشاركة نخبة من المحامين ذوي الخبرة والمعرفة، ومن تخصصات مختلفة في المجالات القانونية، حيث تم تعميم أرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني.

سفارتنا لدى مصر تتواصل مع طلبتنا وتتابع أوضاعهم

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى مصر أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، للاطمئنان على صحتهم وتقديم أية مساعدة ممكنة للمحتاجين منهم، وإرشادهم لآلية التصرف والتواصل معها في حالات الطوارئ والوقوف على حاجياتهم المختلفة مؤكدة تواصلها مع 3500 من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد على مستويي التعليم العالي والدراسات العليا في كافة المحافظات المصرية.

الإمارات: 20 إصابة و4 وفيات بين جاليتنا

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى دولة الامارات العربية المتحدة متابعتها لأبناء الجالية في كافة أماكن تواجدهم، مؤكدة أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بينهم بلغ 20 إصابة، بينهم 4 حالات وفاة.

وأشارت إلى ان من بين الوفيات ممرضتين فلسطينيتين عرف منهما ايمان ابراهيم، حيث كانتا على رأس عملهما وانتقلت لهما العدوى اثناء علاجهما للمصابين بالفيروس.

وقالت السفارة إن هناك 18 طالبا في أكاديمية الشرطة، وثلاثة طلاب يدرسون في جامعات خاصة وهم حاليا يمارسون نظام التعلم عن بعد، ولا يوجد لديهم مشاكل وبعضهم يريد العودة، مضيفة انه تم تمديد 18 جواز سفر فلسطيني استثناء بناءً على تعليمات وزارة الخارجية.

كما قامت بالتنسيق مع سفارات وقنصليات بعض الدول لمن تقطعت بهم السبل، والراغبين بالسفر الى الدول التي يقيمون فيها، لا زالت تتلقى طلبات من مواطنين زائرين ومقيمين يرغبون بالعودة لفلسطين لحملة الهوية الفلسطينية، وللدول المستضيفة لحملة الوثائق، حيث يقدر عدد الطلبات بالعشرات ويجري العمل على حصر وتفريغ بياناتهم.

نيجيريا

بدأت الجالية الفلسطينية في نيجيريا وبإشراف السفارة، بتوزيع طرود غذائية لمدة أربعة أيام في عدة ولايات نيجيرية، حيث بدأت الحملة في العاصمة أبوجا وولاية بورت هاركوت بتوزيع أكثر من 900 طردا غذائيا للمحتاجين النيجيريين، ما كان له أثرا إيجابيا لدى الشعب النيجيري.

الكاريبي: لا إصابات بفيروس "كورونا"

طمأنت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف الجالية المقيمة في دول حوض الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل مستمر مع رؤساء الجاليات ورؤساء الوزراء في تلك الدول لضمان أعلى تنسيق فيما يتعلق باحتياجات المواطنين.

بلجيكا: تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، بأنه تم تسجيل إصابتين جديدتين لسيدة فلسطينية ومواطن فلسطيني بفيروس "كورونا" في بروكسل ولوفير، وهما قيد الحجر المنزلي وضعهم مستقر، مشيرة إلى ان العدد الإجمالي للإصابات بلغ 82 إصابة في بلجيكا، وإصابة واحدة في لوكسمبورغ منذ بداية الازمة.

وأضافت ان عدد حالات الشفاء بلغ 40 حالة منذ بداية الأزمة، لافتة إلى انه تم توزيع مساعدات لأبناء الجالية ليصل مجموع المساعدات الى 91 مساعدة منذ بداية انتشار الفيروس.

كما قامت السفارة بتقديم المساعدة لمواطنة فلسطينية مصابة وموجودة في منزلها في حالة الحجر المنزلي، وتتابع اوضاع الجالية باستمرار والاتصال بهم، خاصة المتواجدين في مراكز اللجوء.

لم يتم تسجيل أي إصابات بالفيروس بين جاليتنا في تونس

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية متابعة أوضاع كافة أبناء شعبنا المتواجدين في البلاد، وتسعى لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للحالات الطارئة عبر خلية الأزمة الموجودة بالسفارة.

وأكدت أنه لم يتم تسجيل أية إصابة أو حالة اشتباه بإصابة بالفيروس في صفوف أبناء الجالية، موضحة أن خلية الازمة وزعت مساعدات غذائية على طلبتنا وأبناء جاليتنا.

تشيلي: إصابة واحد ووضعها مستقر

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي اوضاع الجالية الفلسطينية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتلبية اية احتياجاتهم، مؤكدة وجود اصابة واحدة فقط في صفوفها ووضعها مستقر.

باكستان: سفارتنا تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا

طمأنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان على سلامة كافة أبناء الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين وكادر السفارة وعائلاتهم، مؤكدة عدم إصابة أي فلسطيني بالفيروس.

وتواصل خلية الأزمة التي تم تشكيلها بشكل مستمر متابعتها لهم للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية وبالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين، كما تم توزيع مبالغ نقدية على الطلبة في كافة المدن الباكستانية، وتواصل التأكيد عليهم بضرورة التقيد بتعليمات الوقاية الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية والحكومة الباكستانية.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية العالقين من ابناء شعبنا في عديد الدول قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة الوزير رياض المالكي، بحضور وزير المالية، ووكيل الوزارة، ووزيرة السياحة والاثار، ووزير النقل والمواصلات، وعبر التواصل المباشر مع وزيرة الصحة وهيئة المعابر والحدود

وبحثت اللجنة آخر التطورات والمعلومات المتوفرة بخصوص العالقين، والمبادئ والخطوط العامة التي تحكم عملها باتجاه اقتراح خطة تحرك لإجلائهم.

وتطرقت اللجنة إلى الصعوبات التي ترافق هذه العملية وكيفية التغلب عليها، وفي مقدمتها الحصول على الموافقات اللازمة لفتح المطارات والمجالات الجوية في عدد من الدول الأساسية.

على صعيد آخر، يواصل المالكي بذل الجهود لحشد أوسع دعم دولي رسمي وشعبي لاحتياجات دولة فلسطين الطبية والمالية.

وأبلغ وزير الخارجية التركي، المالكي خلال مكالمة هاتفية أن الحكومة التركية ستقدم 5 مليون دولار لموازنة الطوارئ الفلسطينية، وشحنة كبيرة من المعدات الطبية والمسحات وأجهزة الفحص.

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي للمالكي أن فرنسا ستقدم 16 مليون يورو للموازنة الفلسطينية، و3.5 مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية لوزارة الصحة، وسترفع مساعداتها للمنظمات الفرنسية التي تعمل لصالح الشعب الفلسطيني، وتم تأمين عدد كبير من أجهزة التنفس الاصطناعي المتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة.

كما بعث المالكي رسالة الى نظيره الأردني أيمن الصفدي ثمن خلالها المواقف التي يتخذها الاردن في دعم وإسناد دولة فلسطين وشعبها وللجالية الفلسطينية والعالقين.

ووضع المالكي نظيره الأردني، في صورة جهود الحكومة الفلسطينية المبذولة لوضع خطة عمل لإعادة الطلاب والعالقين من المواطنين الفلسطينيين في عديد الدول، اسوة بما قامت به المملكة، واستفسر منه حول امكانية فتح مطار الملكة علياء الدولي بشكل استثنائي لاستقبال الطائرات المقرر ان تقوم بعمليات اجلاء لطلبتنا والعالقين.

وفي السياق ذاته، تضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الاثار المترتبة عن فيروس "كورونا" والاستجابة المشتركة لها، ضرورة ايلاء اهتمام خاص للوضع في فلسطين، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لرفع اية قيود مفروضة على ادخال المواد الطبية والغذائية لتمكين الفلسطينيين من مواجهة الفيروس.

ودعا البيان الدول الاعضاء الى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لتعزيز قدرته للتصدي لهذا الفيروس، مطالبا الدول الاعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم المالي لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية التي أطلقتها وكالة "الأونروا" لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.