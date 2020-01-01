تسليم معدات لصالح مجلس إدارة النفايات الصلبة في طولكرم

طولكرم / سما /

تسلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الخميس، معدات لصالح مجلس إدارة النفايات الصلبة في المحافظة من خلال مشروع LGSIP، تضمنت حفارين وحاويات نفايات بمختلف الأحجام، بتمويل من عدة مانحين.

وأكد أبو بكر أهمية هذا المشروع الذي يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديدا بقطاع النفايات والتخلص منها حسب الطرق الصحيحة، معربا عن شكره لوزارة الحكم المحلي على هذا الجهد، مثنيا على دور الممولين، وجهود مجلس خدمات إدارة النفايات الصلبة المشترك، والمجالس البلدية والقروية الشركاء بالمشروع.

وأشار إلى أن تسلم هذه المعدات والحاويات، تزامن مع الجهود المبذولة في مواجهة فيروس كورونا، وخاصة أن النظافة والحفاظ على الصحة العامة، من أهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس.

من جانبه، قال الصالح إن تسليم المعدات لمجلس خدمات إدارة النفايات الصلبة المشترك، لتكون في خدمة قطاع النفايات، والتي تأتي جزء من منحة، وكل ذلك بهدف تعزيز قطاع النظافة والصحة، وجمع النفايات من الشوارع، موضحا أن هذا الأمر له دور في الحفاظ على الصحة، وتحديدا في هذا الظرف الذي يمر به شعبنا الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا.

من جهته، تحدث رئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب عن مشروع LGSIP والهادف إلى تطوير الخدمات البلدية لهيئات الحكم المحلي، بالشراكة مع المجالس القروية في النزلة الشرقية، وصيدا، ونزلة عيسى، والجاروشية، مثنيا على جهود المحافظ، ووزير الحكم المحلي، وكل الشركاء.

بدوره، قدم المدير التنفيذي للمجلس إدارة النفايات الصلبة أكثم بدران شرحا عن العمل وكيفية الاستفادة من هذه المعدات، وتوزيعات العمل الخاص بها في جمع النفايات وخدمة المجالس القرية الشركة بالمشروع.