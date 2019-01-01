أطفال فلسطينيون يصنعون أفلاما عن يوميات "كورونا"

رام الله / سما /

أطلقت مؤسسة "فيلم لاب" منصة للفتية والفتيات، لانتاج مقاطع فيديو قصيرة ومشاركة قصصهم ومشاعرهم وأفكارهم خلال الحجر المنزلي، ضمن النشاطات التي تقوم بها المؤسسات الأهلية في ظل انتشار فيروس كورونا في فلسطين والعالم.

ويهدف المشروع بحسب بيان صدر عن "فيلم لاب"، إلى توظيف صناعة الأفلام في قدرة الأطفال على التعبير عن خبراتهم وأفكارهم ومشاعرهم وأحلامهم، وتشجيع الآخرين على الاهتمام بالسينما ومشاركة قصصهم.

وسيقام المشروع مع 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 عاما، (6 فتيات و5 أولاد)، من بلدات وقرى رام الله وبيت لحم والقدس وقطاع غزة.

هذه المجموعة كانت قد شاركت في مخيم الموهوبين: ورش عمل مكثفة لمدة 10 أيام عقدت في أغسطس 2019 للمشاركين الذين تم اختيارهم مسبقا في ورش عمل صناعة الأفلام السابقة لدعم الفتيه الموهوبين في صناعة الأفلام.

يشار إلى أن كل طفل سينتج فيلما قصيرا مدته (2-3) دقائق، سيبث عبر منصات "فيلم لاب" مصحوبا بدعوة لمن يرغب من الفتية بالالتحاق بالدورة الثانية من المشروع.