الجامعة العربية تدين قرار اسرائيل بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي

القاهرة /سما/

أدانت جامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي الخطير بالاستيلاء على أراضي الحرم الابراهيمي في الخليل.

واعتبرت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالحامعة العربية، اليوم الخميس، القرار تماديا في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل، مطالبة المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة.

وأضاف البيان، يعتبر القرار إمتدادا لسياسة الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر كغيره من القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتهك بصوة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.

وطالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.