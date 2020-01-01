الصين تتبرع بـ30 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة "كورونا"

بكين /سما/

أعلنت الصين اليوم الخميس، انها قررت التبرع بـ30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة إن هذا التبرع يستهدف بشكل خاص تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في الدول النامية.

واضاف أن الصين سبق أن تبرعت بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في مارس الماضي معتبرا ان التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قد قرر في الخامس عشر من الشهر الجاري، تعليق المساهمة المالية لبلاده في منظمة الصحة العالمية، معتبرا أنها أساءت إدارة أزمة فيروس كورونا، فيما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هذا القرار، معتبرا أن الوقت ليس مناسبا لوقف تمويل المنظمة الدولية التي تتصدر الجهود العالمية لوقف انتشار الوباء.