ملحم: سنعمل على فك الحجب عن أي موقع أو صحيفة في الضفة

رام الله / سما /

أكد د.إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة، أنّ الايجاز الصحفي الخاص بأخر مستجدات فايروس كورونا سيُعقد بشهر رمضان الساعة الخامسة مساءً ومرة واحدة يومياً.

ورد ملحم خلال الإيجاز الصحفي المختص بفايروس كورونا في رام الله على سؤال للصحفيين، حول المواقع المحجوبة في الضفة الغربية، أكد ملحم: المنصة مفتوحة لكل الصحفيين ولكل أطياف المجتمع الوطني، وتسأل الأسئلة جميعها ونرفض الحجب وأصدرنا بيان حول حجب المواقع، والحكومة أصدرت بيان أنّها لن تحجب صوت ولن تحجر على رأي، ونحن نمارس الحرية بالذخيرة الحية من خلال أصوات الصحفيين، وسنعمل على فك الحجب عن أي موقع أو صحيفة ستتعرض للحجب.

ورد على سؤال أين حرية التعبير بقطع رواتب اثنين من الصحفيين وهم "جعفر صدقة ورامي سمارة" بدون أي سبب!، أنّنا معروفين بالصراحة والوضوح، وتواصلنا مع د.أشتية ونقيب الصحفيين الذي كان متواجد عند أحمد عساف لتشوية هذه القضية، ولم يتم إجراء أي عقاب ولم يتم إيقاف الراتب بل كان هناك إجراء إداري داخلي فقط.

وأشار، إلى أنّ حالة الطوارئ استخدمت لمحاربة العدو الخفي وهو "كورونا"، مؤكداً أنّ المؤسسات التي أوقفت جزء من العاملين فيها بضمانة الاتفاق المبرم بين وزارة العمل والقطاع الخاص، وأي خروج عنه لن يكون مقبول من قبل الحكومة، ولن نسمح أن يلقى العاملون الذين رفعوا المؤسسات في الأوقات السابقة.

وشدد ملحم، على أنّ الكلمة مثل الدمعة إذا خرجت لا تعود، وهناك تجاوز الكثير ممن اطلق الله لسانهم، مذكراً بأسبوع الصم الذي تشكل لغتها لغة الحلم والانجاز، وأنّ الحكومة تقدم كل دعمها لهذه الفئة