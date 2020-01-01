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التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف واسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل

الخميس 23 أبريل 2020 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف واسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل


رام الله / سما /

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، استمرار عملية تدقيق أسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل التي أعلن عنها الوزير أحمد مجدلاني.

وقال وكيل الوزارة داود الديك، في تصريحات صحفية، إن صرف المساعدات للأسر الفقيرة الجديد، عقب الانتهاء الفني لتدقيق أسماء المستفيدين.

وأوضح الديك، أنه لم يتم تحديد موعد لصرف المساعدات للأسر الفقيرة حتى هذه اللحظة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت قبل أيام, عن تفعيل استمارة تسجيل الأسر الفقيرة الجديدة لمساعدات الـ 500 شيكل في قطاع غزة.

وأوضحت أن التسجيل للأسر الجديدة المتضررة والمتأثرة من انتشار فيروس "كورونا" المستجد في القطاع.

وأشارت الوزارة الى أن الـ 500 شيكل سيتم توزيعها على الأسر الفقيرة الجديدة وليست الأسر المسجلة مسبقاً ,وذلك قبل شهر رمضان كمساعدات عاجلة.

#التنمية الاجتماعية #مساعدات #شهر رمضان #العمال #فيروس كورونا #اسماء المستفيدين من مساعدة الـ500 شيكل #الاسر الفقيرة #فلسطين #قطاع غزة

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