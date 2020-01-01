وقفة احتجاجية ضد استئناف العمل بنظام الشيكات المعادة بنابلس

نابلس / سما /

نظم عدد من التجار، اليوم الخميس، وقفة أمام غرفة تجارة وصناعة نابلس، للاحتجاج على قرار سلطة النقد الأخير بإعادة العمل بنظام الشيكات المعادة كما كان عليه الحال قبل حالة الطوارئ.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات تنتقد إعادة العمل بالنظام في ظل استمرار حالة الطوارئ.

وقال أيمن المصري، أحد المشاركين بالوقفة، أن هذه الوقفة تأتي احتجاجا على تعليمات سلطة النقد التي لم تراع ظروف القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ، وأضرت بقطاعات كبيرة لا زالت مغلقة بسبب حالة الطوارئ.

وقال أنه بعد السماح لبعض القطاعات بالعمل في حالة الطوارئ، هناك قطاعات استغلت هذا الظرف، وأضرت بنحو 80% من القطاعات المغلقة.

وطالب بتشديد العقوبات على الذين يستغلون هذه الظروف لإرجاع شيكاتهم، وبالمقابل، أن يكون هناك إجراءات سليمة للتعامل مع التاجر المتضرر الذي لم يستطع تسديد التزاماته.

كما طالب بأن تقتصر جلسات المقاصة على الفئات التي سمح لها بالعمل، وليس جميع الفئات.