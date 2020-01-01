بعد نقله للمستشفى.. شقيق الأسير محمد داود يطلق صرخة نداء لإنقاذ شقيقه

قلقيلية / سما /

أطلقت عائلة الأسير محمد عادل داود (58 عاماً) من قلقيلية، صرخة نداء لإنقاذه من سياسة الإهمال الطبي بعد تدهور وضعه الصحي ونقله للمستشفى لمدة ثلاثة أيام.

وقال وائل داود شيقيق الأسير محمد داود: "وضع شقيقي الأسير محمد بعد 33 عاماً من الاعتقال، أصبح يقلقنا فالطعام الذي يتناوله لا يستطيع هضمه وهو يستفرغ للطعام بشكل دائم، كما أن العملية الجراحية التي أجريت له قبل عام مازال يعاني منها، ويعاني من الهزال العام ".

ويضيف وائل: " لم يعد هناك متسع للوقت في حياة شقيقي الأسير محمد الذي أمضى 33 عاماً في الأسر منذ عام 1987، حيثهدم الاحتلال منزل العائلة وقتها، وتوفي والدي ووالدتي وهو في الأسر، والتدهور الصحي لحالته يدفعنا إلى مناشدة الجميع للتدخل قبل فوات الآوان، فنحن نشاهد الأسرى المرضى كيف يتم اغتيالهم بشكل بطيء".

يذكر أن الاحتلال اعتقل محمد داود المعروف بـ" ابو غازي " في الثامن كانون أول عام 1987 بعد اتهامه بقتل مستوطنين من خلال إلقاء زجاجة حارقة على الطريق الالتفافي جنوب قلقيلية.