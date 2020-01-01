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الصحة بغزة تتسلم تبرعات طبية من الصليب الأحمر لمواجهة "كورونا"

الخميس 23 أبريل 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تتسلم تبرعات طبية من الصليب الأحمر لمواجهة "كورونا"


غزة / سما/

تسلمت وزارة الصحة في غزة، شحنة تبرعات من الأجهزة الطبية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار الاستعدادات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وثمن مدير عام التعاون الدولي عبد اللطيف الحاج، التبرعات المقدمة من جانب الصليب الأحمر لدعم قطاع غزة بجزء من احتياجاتها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقال الحاج: " اليوم نتسلم شحنة من الأجهزة والمعدات الخاصة بغرف العناية المركزة والتي تمثل جزءاً من الاحتياجات التي يحتاجها قطاع غزة، وفي ظل النقص الحاد الذي يواجه المرافق الصحية ندعو العالم لتقديم المزيد من الدعم في ذات السياق".

من جانبه، أكد مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة اجناسيو كسارس أن التبرعات تشمل جهاز تنفس صناعي وشاشات مراقبة المرضى وأجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة الشفط والمضخات، وهي معدات رئيسية لعلاج الحالات الحرجة من مرضى كوفيد 19.

ونوه إلى أن غزة من قبل حدوث الجائحة كانت تواجه اشكاليات جدية مستمرة تؤثر على جودة الرعاية الصحية المتاحة لسكانها، إذ يحتوي القطاع الصحي في غزة على حوالي 110 أسرة للعناية المركزة للبالغين، معظمها مشغول بالفعل، وهناك 93 جهاز تنفس صناعي فقط في وحدات العناية المركزة مقابل 2 مليون نسمة.

ودعا كسارس إلى بذل مزيد من الجهود لتجهيز قطاع غزة للتعامل مع انتشار أوسع لفيروس "كوفيد 19".

وكانت تحذيرات أممية أطلقت من قبل عدد من المنظمات الدولية، حذرت فيها من الوضع الصحي الهش في قطاع غزة في ظل مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19.

وكانت وزارة الصحة طالبت برفع فوري للحصار عن قطاع غزة، والادخال الفوري للتجهيزات الطبية، مطالبة مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بتكثيف الضغوط على الاحتلال لإنهاء حصاره المستمر منذ اكثر من 14 عاما.

#وزارة الصحة #قطاع غزة #مساعدات #الصليب الاحمر #كورونا

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