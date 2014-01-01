  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الاشغال: اعتماد صرف دفعات المقاولين والمكاتب الهندسية بغزة

الخميس 23 أبريل 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاشغال: اعتماد صرف دفعات المقاولين والمكاتب الهندسية بغزة


رام الله / سما /

قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إن وزارته تمكنت من إيجاد آلية لاستقبال واعتماد دفعات المقاولين والمكاتب الهندسية العاملين بمشاريعها في قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة.

وأكد زيارة، اليوم الخميس، اعتماد صرف 7 دفعات لمشاريع المنحة الكويتية بقيمة 1,538,348 دولار والتي يديرها الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة.

وقال: "تم أمس حل مشكلة استلام دفعات مشاريع محافظة غزة، والتي أعاقت مؤقتاً وجزئياً تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية، وشكلت إزعاجاً للمواطنين في هذه المحافظة، كما أن الفريق الوطني سيقوم بمتابعة هذه الدفعات مع الممول لتجهيزها للصرف، رغم ظروف العمل الصعبة في دولة الكويت وفلسطين، علماً أن قيمة المنحة الكويتية 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في القطاع".

وأضاف أنه تم اعتماد صرف 6 دفعات لمشاريع اسكان حي الندى بشمال قطاع غزة بقيمة 513,889 يورو، ضمن التمويل الإيطالي بقيمة 16.5 يورو.

كما يجري حالياً الترتيب لتوقيع عقد إعادة إنشاء المجمع الإيطالي "الإسكاني التجاري" بتمويل مقدارة 4 مليون يورو، بعد أن دمر في عدوان 2014 على غزة، وسيتم التوقيع من قبل المقاول في مكتب الوزير في غزة، ومن قبل الوزارة في رام الله.

#وزارة الاشغال #غزة #المنحة الكويتية #المقاولين #محمد زيارة

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مصر تفرج عن 4 اطباء معتقلين لديها وجاهزون لصفقة تبادل اسرى سريعة

"حماس" تكشف عن كواليس لقاء سابق بين قادة الحركة وابن سلمان

داخلية غزة: لن نسمح بإيجاد أماكن بديلة لصلاة الجماعة.. وخطة خاصة لاستقبال رمضان

الصحة بغزة تعقب على قرار بينت بوقف فحص عينات "كورونا" الخاصة بالقطاع في مختبرات جيش الاحتلال

بيان هام من "التعليم بغزة" بشأن انهاء العام الدراسي الحالي لكافة المراحل

هنية يوجه رسالة للرئيس الصيني شي جين بينغ

شاهد..الرئيس يدعو الفلسطينيين للاستمرار في التزام البيوت في رمضان واغلاق المساجد والكنائس

الأخبار الرئيسية

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف واسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل

سفن

طهران ترد على تهديد ترامب بالمثل والتوتر يرفع أسعار النفط

الاونروا: نحقق في حادثة رفح ومنفتحون أمام الاعلام الفلسطيني وتحقيقاته

الصحة الاسرائيلية تحذر : موجة ثانية من كورونا قريبا ستكون اكبر من الاولى

حزب الله

اسرائيل:عناصر حزب الله نجوا من الموت لاننا ابلغناهم قبل استهدافهم بسوريا