وزير الاشغال: اعتماد صرف دفعات المقاولين والمكاتب الهندسية بغزة

رام الله / سما /

قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إن وزارته تمكنت من إيجاد آلية لاستقبال واعتماد دفعات المقاولين والمكاتب الهندسية العاملين بمشاريعها في قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة.

وأكد زيارة، اليوم الخميس، اعتماد صرف 7 دفعات لمشاريع المنحة الكويتية بقيمة 1,538,348 دولار والتي يديرها الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة.

وقال: "تم أمس حل مشكلة استلام دفعات مشاريع محافظة غزة، والتي أعاقت مؤقتاً وجزئياً تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية، وشكلت إزعاجاً للمواطنين في هذه المحافظة، كما أن الفريق الوطني سيقوم بمتابعة هذه الدفعات مع الممول لتجهيزها للصرف، رغم ظروف العمل الصعبة في دولة الكويت وفلسطين، علماً أن قيمة المنحة الكويتية 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في القطاع".

وأضاف أنه تم اعتماد صرف 6 دفعات لمشاريع اسكان حي الندى بشمال قطاع غزة بقيمة 513,889 يورو، ضمن التمويل الإيطالي بقيمة 16.5 يورو.

كما يجري حالياً الترتيب لتوقيع عقد إعادة إنشاء المجمع الإيطالي "الإسكاني التجاري" بتمويل مقدارة 4 مليون يورو، بعد أن دمر في عدوان 2014 على غزة، وسيتم التوقيع من قبل المقاول في مكتب الوزير في غزة، ومن قبل الوزارة في رام الله.