أبو نعيم يؤكد على تطبيق خطة وزارته لاستقبال شهر رمضان المبارك

غزة / سما /

وجه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني توفيق أبو نعيم، اليوم الخميس، رسالة هنأ فيها أبناء شعبنا وأمّتنا بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يمر هذا العام في ظل ما يجتاح العالم من وباء "كورونا" الخطير.

كما وجه أبو نعيم التحية لكافة كوادر وزارة الداخلية والأمن الوطني على روح المسؤولية العالية التي يتحلون بها والعطاء اللامتناهي، من أجل أن يجتاز أهلنا وشعبنا هذه المحطة الصعبة، "ونحن على ثقة بذلك رغم كل التحديات"، كما جاء.

وكذلك كل الكوادر العاملة في مراكز الحجر الصحي، الذين سيقضون الشهر الفضيل بعيداً عن أهلهم وذويهم من أجل تأدية رسالةٍ ساميةٍ في خدمة أبناء شعبنا.

وأكد على تطبيق خطة الوزارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي ترتكز هذا العام على تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة كافة، مضيفاً "فليس أمامنا خيارات أخرى، وبهذا الشأن أدعو أبناء شعبنا إلى تفهّم تلك الإجراءات الاضطرارية، والتي لم نكن نرغب بها إلا من أجلهم وحفاظًا على حياتهم".

ودعا كافة الأجهزة المختصة والمكلّفة بتنفيذ تلك الإجراءات بالتحلي بالصبر أثناء التنفيذ، وبذل كل جهد ممكن، واللجوء لاستخدام أساليب فرض النظام والقانون في أضيق نطاق وبعد استنفاد كل الوسائل الأخرى.

وتابع "كما لن نتردّد في محاسبة كلّ من يحاول خرق الإجراءات المتّبعة، وتهديد حياة المواطنين".



وقال: لقد اتخذنا قراراتٍ صعبةً لتجنب ما هو أصعب، ولَم يكن سهلاً علينا، قرار إغلاق المساجد ومنع الإفطارات الجماعية وكل مظاهر التجمعات في الأماكن العامة التي تميز هذا الشهر الكريم؛ وقد جاء كل ذلك بعد دراسة وتعمّق من قبل جهات الاختصاص في الوزارات صاحبة العلاقة، وبعد ما استنفذنا كل جهد ممكن، بما يحقق مصلحة شعبنا في هذه المرحلة.