  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو نعيم يؤكد على تطبيق خطة وزارته لاستقبال شهر رمضان المبارك

الخميس 23 أبريل 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو نعيم يؤكد على تطبيق خطة وزارته لاستقبال شهر رمضان المبارك


غزة / سما /

وجه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني توفيق أبو نعيم، اليوم الخميس، رسالة هنأ فيها أبناء شعبنا وأمّتنا بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يمر هذا العام في ظل ما يجتاح العالم من وباء "كورونا" الخطير.

كما وجه أبو نعيم التحية لكافة كوادر وزارة الداخلية والأمن الوطني على روح المسؤولية العالية التي يتحلون بها والعطاء اللامتناهي، من أجل أن يجتاز أهلنا وشعبنا هذه المحطة الصعبة، "ونحن على ثقة بذلك رغم كل التحديات"، كما جاء.

وكذلك كل الكوادر العاملة في مراكز الحجر الصحي، الذين سيقضون الشهر الفضيل بعيداً عن أهلهم وذويهم من أجل تأدية رسالةٍ ساميةٍ في خدمة أبناء شعبنا.

وأكد على تطبيق خطة الوزارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي ترتكز هذا العام على تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة كافة، مضيفاً "فليس أمامنا خيارات أخرى، وبهذا الشأن أدعو أبناء شعبنا إلى تفهّم تلك الإجراءات الاضطرارية، والتي لم نكن نرغب بها إلا من أجلهم وحفاظًا على حياتهم".

ودعا كافة الأجهزة المختصة والمكلّفة بتنفيذ تلك الإجراءات بالتحلي بالصبر أثناء التنفيذ، وبذل كل جهد ممكن، واللجوء لاستخدام أساليب فرض النظام والقانون في أضيق نطاق وبعد استنفاد كل الوسائل الأخرى.

وتابع "كما لن نتردّد في محاسبة كلّ من يحاول خرق الإجراءات المتّبعة، وتهديد حياة المواطنين".

وقال: لقد اتخذنا قراراتٍ صعبةً لتجنب ما هو أصعب، ولَم يكن سهلاً علينا، قرار إغلاق المساجد ومنع الإفطارات الجماعية وكل مظاهر التجمعات في الأماكن العامة التي تميز هذا الشهر الكريم؛ وقد جاء كل ذلك بعد دراسة وتعمّق من قبل جهات الاختصاص في الوزارات صاحبة العلاقة، وبعد ما استنفذنا كل جهد ممكن، بما يحقق مصلحة شعبنا في هذه المرحلة.

#اللواء ابو نعيم #داخلية غزة #شهر رمضان #اغلاق المساجد #فيروس كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مصر تفرج عن 4 اطباء معتقلين لديها وجاهزون لصفقة تبادل اسرى سريعة

"حماس" تكشف عن كواليس لقاء سابق بين قادة الحركة وابن سلمان

داخلية غزة: لن نسمح بإيجاد أماكن بديلة لصلاة الجماعة.. وخطة خاصة لاستقبال رمضان

الصحة بغزة تعقب على قرار بينت بوقف فحص عينات "كورونا" الخاصة بالقطاع في مختبرات جيش الاحتلال

بيان هام من "التعليم بغزة" بشأن انهاء العام الدراسي الحالي لكافة المراحل

هنية يوجه رسالة للرئيس الصيني شي جين بينغ

شاهد..الرئيس يدعو الفلسطينيين للاستمرار في التزام البيوت في رمضان واغلاق المساجد والكنائس

الأخبار الرئيسية

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف واسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل

سفن

طهران ترد على تهديد ترامب بالمثل والتوتر يرفع أسعار النفط

الاونروا: نحقق في حادثة رفح ومنفتحون أمام الاعلام الفلسطيني وتحقيقاته

الصحة الاسرائيلية تحذر : موجة ثانية من كورونا قريبا ستكون اكبر من الاولى

حزب الله

اسرائيل:عناصر حزب الله نجوا من الموت لاننا ابلغناهم قبل استهدافهم بسوريا