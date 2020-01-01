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"المالية" تفتتح مركز خدمات الجمهور لمكتب غزة بمجمع الإيرادات الحكومي

الخميس 23 أبريل 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المالية" تفتتح مركز خدمات الجمهور لمكتب غزة بمجمع الإيرادات الحكومي


غزة / سما /

افتتحت وزارة المالية مركز خدمات الجمهور لمكتب غزة في ضريبة القيمة المضافة في مجمع الإيرادات الحكومي، ضمن خطتها لتحسين جودة الأداء والتخفيف عن المراجعين.

وقال وكيل وزارة المالية عوني الباشا، إن إعادة تطوير مركز خدمات الجمهور يأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين جودة الأداء والتخفيف عن المراجعين والمكلفين لإنجاز معاملاتهم الضريبية وفق أحدث أساليب وطرق تقديم الخدمات.

وأوضح، أن وزارته تسعى جاهدة لتطوير وتحسين كافة مراكز الخدمة التابعة للوزارة بما يساهم في سرعة إنجاز معاملات المواطنين والتجار ويختصر الجهد والوقت على هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

بدوره، أوضح وكيل الوزراة المساعد ورئيس مجمع الإيرادات إبراهيم صيام، أن إعادة تشييد وتطوير مركز خدمات الجمهور التابع للإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة يأتي من باب توفير بيئة آمنة وصحية للموظفين والمراجعين ومراعاة خصوصية المكلفين، مشيراً إلى انهم لمسوا تفاعلاً إيجابياً من جمهور الوزارة.

ومن جهتها، أكدت القائم بأعمال مدير عام ضريبة القيمة المضافة مفيدة الحلو، أن إعادة تشييد مركز خدمات الجمهور ساهم في تحسين أداء الموظفين وسرعة انجاز معاملات المكلفين والمراجعين، داعيةً المراجعين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعمول بها في مركز خدمات الجمهور.

ومن جانبه، بين مدير مكتب غزة بضريبة القيمة المضافة إياد الشنطي، أن أعداد المراجعين والمعاملات داخل مركز خدمات الجمهور كبيرة جداً وبلغت ما يقرب من ربع مليون مراجع سنوياً داخل المكتب ما تطلب اعادة تطوير وتوسيع مركز الخدمات للتخفيف عن الموظفين والمكلفين، مشيداً بالشكل والنظام الجديدين لمركز خدمات الجمهور والذي يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن وزارة المالية تعمل وفق خطة لتحسين جودة أداء موظفيها وخدماتها المقدمة للمواطنين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الوزارة نتيجة الحصار الاسرئيلي وقلة الموارد وتراجع الايراد العام.

#غزة #وزارة المالية #القيمة المضافة

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