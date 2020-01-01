الزراعة بغزة تجدد دعوتها لمربي الدواجن بترخيص مزارعهم مجانا

غزة / سما /

جددت وزارة الزراعة بغزة، دعوتها لأصحاب مزارع الدواجن، بضرورة ترخيص مزارعهم بشكل مجاني، مشيرة إلى أنه لن يستفيد من أي مساعدات حكومية أو غير حكومية من ليس لدية مزرعة مرخصة.

وكانت الزراعة شرعت في شهر سبتمبر من العام الماضي، بحملة شاملة لترخيص مزارع الدواجن القطاع، وترافق مع الحملة سلسلة من ورش العمل والندوات والدورات تستهدف المزارعين ومربي الدواجن والجهات ذات العلاقة، لضمان جودة الإنتاج وتفادي الخسائر، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضحت الوزارة أن من أهم الشروط الفنية المطلوبة لترخيص مزرعة الدجاج اللاحم، أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية، وأن يكون سقف المزرعة مغطى بالاسبست أو الزينقو المغلف أو الباطون، بالإضافة إلى وجود غرفة لحفظ الاعلاف محكمة الاغلاق ومحمية من الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس والجرذان والعصافير وتكون مفصولة عن الحظيرة.

ومن ضمن شروط الترخيص "ألا يقل ارتفاع الحظيرة عن 3 أمتار، ووجود أحواض تعقيم بعمق وسعة مناسبة تحتوي على مواد مطهرة توضع على أرضية وبوابات المزرعة الخارجية والداخلية، وإحاطة المزرعة بسياج للحماية مع بوابة كبيرة تسمح بضبط الدخول والخروج، فضلاً عن تجهيز المزرعة بوسائل التهوية والتبريد والتدفئة السليمة".