شرطة غزة تضبط كميات من الدجاج الفاسد

غزة / سما /

ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة غزة، بالتعاون مع مباحث التموين، كمية من الدجاج المريض وغير الصالح للاستخدام الآدمي، خلال جولةٍ ميدانية وتفتيشية على محلات بيع الدجاج الحي في سوق الخضار بمنطقة الشجاعية شرقي غزة.

وقال مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة غزة، العقيد جهاد حمادة، في بيان وصل "فلسطين الآن"، إن دورية من أفراد شرطة البلديات، بالاشتراك مع مباحث التموين، نظموا جولة للتفتيش على محلات بيع الدجاج الحي بسوق الخضار، لمتابعة ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والتفتيش على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة.

وأوضح، أنه وخلال الجولة داخل السوق، تم ضبط كمية من الدجاج المريض تقدر بـ (60) دجاجة، يقوم المواطنان (ب. س) و(ي. س) ببيعها في محلهم.