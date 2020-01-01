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إنشاء 100 غرفة جديدة للعزل الصحي في غزة

الخميس 23 أبريل 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنشاء 100 غرفة جديدة للعزل الصحي في غزة


غزة / سما /

أعلن ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تخصيص 100 غرفة متنقلة للعزل الصحي لتمكين وزارة الصحة من مكافحة جائحة كورونا.

وقال سرحان خلال تفقده الغرف بحضور رئيس لجنة المتابعة الحكومية بغزة محمد عوض، "إنه تم إنشاء الغرف المتنقلة من الباطون الجاهز، بحيث ستكون في خدمة وزارة الصحة لاستخدامها كغرف للعزل وللأطباء".

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تسليم الغرف المتنقلة لوزارة الصحة في غضون أسبوعين.

من جانبه أكد عوض، أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية تعمل على قدم وساق من أجل حماية المواطنين من الجائحة، وأن كل الوزارات تعمل وفق خطة طوارئ في هذا الإطار.

#ناجي سرحان #العزل الصحي #غزة #الأشغال العامة #وزارة الصحة #كورونا

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