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شبكتها تعرضت للسرقة مجددا.."بالتل" تعتذر عن انقطاع الخدمة في بعض الأحياء بقطاع غزة

الخميس 23 أبريل 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبكتها تعرضت للسرقة مجددا.."بالتل" تعتذر عن انقطاع الخدمة في بعض الأحياء بقطاع غزة


غزة / سما/

 تقدمت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل "بالاعتذار الشديد من مشتركيها عن انقطاع الخدمة في بعض الأحياء والمناطق بقطاع غزة نتيجة لتعرض شبكتها للسرقة وطالبت قوات الأمن بحمايتها من خلال إيقاف عمليات السرقة المتتالية كونها تتسبب بانقطاع الخدمة عن مشتركيها في منطقة تل الهوى – البيدر ومنطقة الدحدوح ومنطقة شارع مسجد علي، وأشارت إلى أنها لن تتمكن من إصلاح الأعطال في المناطق المتضررة وذلك نتيجة لفقدان الكوابل والأجهزة الأساسية لتشغيل الشبكة وإصلاح الأعطال الأمر الذي سيحول دون تركيب الخدمة لأي مشترك قد يرغب بذلك.

ومن الجدير ذكره أنه سبق وأعربت الشركة عن تخوفها الشديد  من استمرار عمليات السرقة وعدم إيقافها من قبل الجهات المسؤولة مما يؤثر سلباً على إمكانية خدمة شريحة واسعة من المواطنين في غزة فحتى هذه اللحظة لم يتم إعادة المسروقات ولم يتم القبض على الفاعلين.

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