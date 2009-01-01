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النتائج الاولية تشير الى عدم وقوع خطأ من قبل موظفينا

الاونروا: نحقق في حادثة رفح ومنفتحون أمام الاعلام الفلسطيني وتحقيقاته

الخميس 23 أبريل 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا: نحقق في حادثة رفح ومنفتحون أمام الاعلام الفلسطيني وتحقيقاته


غزة/ سما/

أكد المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه ان الوكالة شكلت لجنة تحقيق في مزاعم القاء نفايات طبية بالقرب من عيادتها بمنطقة تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة والتي تم نشر مقطع فيدو على وسائل التواصل الاجتماعي بشانها تم الزعم فيها بان موظفي الاونروا هم من القوها بالقرب من جدار العيادة.

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان نتائج التحقيق الاولية تشير الى عدم وجود اخطاء من قبل موظفي العيادة موضحا ان الاونروا مباشرة اصدرت اوامرها بازالة تلك النفايات واجتمع فريق من الاونروا على الفور مع لجنة حي السلطان حول الموضوع.

واوضح ان الاونروا شكلت لجنة تحقيق في الموضوع وان النتائج الاولية للتحقيق تشير الى عدم وقوع خطأ من قبل موظفينا وفي نفس الوقت يتم التاكد من سلامة الاطفال الذين عبثوا بتلك المخلفات موضحا "ان لا تهاون لدى الاونروا في اجراءات الوقاية والسلامة ولكنها تتوقع ايضا من المجتمع المحلي ممارسة مسؤولياته في منع الاطفال من اللعب قرب الاجسام  الخطرة بما فيها المخلفات الطبية".

واكد " الاونروا تحترم كل الصحفيين ووسائل الاعلام التي ساعدتنا دائما في جهودنا في التركيز على احتياجات اللاجئين في قطاع غزة ونؤكد باننا منفتحين امام الصحافة الاستقصائية والنقد البناء والتي تساعدنا في تحسين خدماتنا".

وتابع" نشكر الصحفيين ووسائل الاعلام التي تساعدنا في نشر التوعية للحفاظ على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة امنا وصحيا".

#الاونروا #تحقيق #نفايات طبية

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