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الاحتلال يعتقل 14 مواطناً من الضفة

الخميس 23 أبريل 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، (14) مواطناً من الضفة.

وقال نادي الأسير، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بيت لحم وهم: مراد عبد الله أبو عاهور (23 عاماً)، وإبراهيم عطا الهريمي (24 عاماً)، بالإضافة إلى مواطنين من بلدة تقوع وهما:عنان موسى البدن، وحمزة أمين صباح (28 عاماً).

ومن بلدة عزون قضاء قلقيلية اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: سعيد الفاروق أبو هنية، وعبد الله مصطفى رضوان، ومواطنين آخرين من الخليل وهما: حمزة رجا غيث، ورجب راجي غيث.

فيما جرى اعتقال لمواطن من ضاحية شويكة في طولكرم بعد استدعائه وهو الأسير السابق جهاد عماد نعالوة (35 عاماً).

ومن جنين اعتقل الاحتلال الأسير السابق عمرو شامي يوسف، ووسام خالد سمير أبو صلاح من بلدة عرابة.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من بلدة كفر نعمة قضاء رام الله وهم: علي محمود خويره (30 عاماً)، وسامر اشتيه (24 عاماً) وإسماعيل الديك وهو أسير سابق.

#الاحتلال

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