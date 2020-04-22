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شاهد: أدرعي يحتفي بطلبة جامعة "عين شمس" المصرية لهذا السبب..!

الخميس 23 أبريل 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: أدرعي يحتفي بطلبة جامعة "عين شمس" المصرية لهذا السبب..!


القدس المحتلة / سما /

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطعا مصورا لمجموعة من طلاب جامعة عين شمس المصرية.

ونشر أدرعي على حسابه الرسمي على "تويتر" مقطعا لطلاب قسم اللغة العبرية بكلية آداب جامعة عين شمس، وهم يوجهون رسالة تحذيرية بضرورة الالتزام بالمنزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة في شهر رمضان، الذي يبدأ غدا الجمعة في عدد من الدول بينها مصر.

​وعلق أدرعي على المقطع، وكتب على حسابه: "عندما توحّدنا لغاتنا السامية نحو ذات الهدف! طلاب شعبة اللغة العبرية بجامعة عين شمس في القاهرة، يوجّهون رسالة باللغة العبرية طالبين فيها البقاء في البيت وقايةً من فيروس كورونا، خاصّةً في شهر رمضان المبارك".

#أفيخاي أدرعي #عين شمس #جامعة #اللغة العبرية

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