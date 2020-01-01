خالد: وزير الخارجية الاميركي يشعل الضوء الأخضر لضم الضفة

رام الله / سما /

وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حديث وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يوم أمس، من أن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في نهاية المطاف إلى إسرائيل بالاستفزازي والعدواني وغير القانوني.

وقال خالد في بيان اليوم الخميس، إن تصريحات بومبيو بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو – غانتس للمضي قدمًا في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الاسرائيلية على أراض في الضفة الغربية فور انتهاء الطاقم الاميركي – الاسرائيلي من رسم الخرائط، التي تتيح لحكومة إسرائيل المباشرة بتنفيذ صفقة القرن على الأرض وسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا.

وأضاف خالد بأن حديث وزير الخارجية الاميركي يؤكد أن تحديد الأول من تموز القادم في اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة بين حزب الليكود وبقايا حزب ازرق – ابيض كموعد لبدء ترتيبات الضم وفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق الاستيطان المستهدفة لم يأت ارتجالا أو اعتباطًا بقدر ما هو تقدير متفق عليه في طاقم العمل الاميركي – الاسرائيلي المكلف بإنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ ليصبح ممكنا وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب إسرائيل بموافقة أميركية.