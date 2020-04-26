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الايجاز الصحفي: تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم ممرض وتعافي 5 حالات في بيت لحم وحلحول

الخميس 23 أبريل 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الايجاز الصحفي: تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم ممرض وتعافي 5 حالات في بيت لحم وحلحول


وكالات / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إحداها لممرض ثلاثيني من الظاهرية يعمل في مستشفى المطلع، بعد مخالطته مصابين، و5 إصابات في حي الثوري ومخيم شعفاط وجبل المكبر داخل مدينة القدس.

وأضافت وزيرة الصحة خلال الإيجاز الصحفي الصباحي، اليوم الخميس، أن مجموع الإصابات في فلسطين ارتفع إلى 480 إصابة.

وأضافت: من الأخبار السارة في هذا الصباح هو تسجيل 5 حالات تعافي لمصابين كانوا يعالجون داخل المركز الوطني للتأهيل في بيت لحم ومركز حلحول، لترتفع حصيلة المتعافين في فلسطين إلى 92 حالة، بعد تسجيل 18 حالة تعافي في مدينة القدس.

وتابعت د. الكيلة أن عدد الحالات النشطة "أي التي لا تزال مصابة" يبلغ 384 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي إلى 8 إصابات.

وقالت إن نسبة الإصابة في صفوف العمال ومخالطيهم بلغت 75% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن نسبة الإصابة لدى الذكور 65% ولدى الإناث 35% من مجمل الإصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للفحوصات حوالي 27 ألف فحص

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة 10.318 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ عدد الموجودين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة 250 حالة، و134 حالة في مستشفيات الداخل أو في الحجر المنزلي داخل الجدار.

وأكدت وزيرة الصحة أن برنامج تطعيم الأطفال مستمر كما هو منذ بداية الجائحة، واعتباراً من يوم الأحد 26/4/2020 سيبدأ عمل العيادات في كافة المحافظات حسب الجدول المنشور على موقع وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.

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