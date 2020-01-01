8 نصائح غذائية لتقوية المناعة في رمضان

وكالات / سما /

يحل شهر رمضان المبارك، في أنحاء العالم، والجميع يواجه جائحة كورونا، وهو ما يلزم بتقوية جهاز المناعة خلال الشهر.



وقدم الطبيب التركي من أصل فلسطيني رامي أيوب أوغلو، 8 نصائح طبية لتقوية مناعة الجسم برمضان، خاصة بعد اجتماعات عقدت مؤخرا ضمت لجنة البحوث الفقهية باشتراك أطباء مختصين، وممثلين عن منظمة الصحة العالمة تناولت وضع الصيام هذا العام.



وقال أيوب أوغلو، في الوضع الحالي "يطل علينا شهر رمضان في أجواء غير عادية، حيث أن وباء فيروس كورونا أثر على جميع النواحي الحياتية".



وأضاف "في ظل ما نعيشه، ظهرت آراء وأسئلة تحتاج تفسير وإجابات عن كيفية الصوم، حتى أن تصريحات كثيرة متباينة ظهرت بشأن ما إذا كان الصيام ممكنا في زمن الوباء، ما أدى إلى حيرة سادت مجتمعنا الإسلامي في كيفية صيام الشهر".



الطبيب العامل في أحد مراكز طب العائلة الحكومية، قال إنه "بعد عقد اجتماعات، من أهمها للجنة البحوث الفقهية، باشتراك أطباء كل في تخصصه، وممثل عن منظمة الصحة، كان هناك قرار بالإجماع بعدم وجود مانع لصيام رمضان في زمن كورونا".



وزاد "يجب الصوم على كافة المسلمين إلا من رخص لهم بالإفطار من أصحاب الأعذار".



وبين أن هناك أهمية للماء في كفاح كورونا وكسب المناعة لجسم الإنسان، واستدرك بالقول "لا يوجد أي شخص يمكنه إنكار أهمية ذلك، حيث ننصح بشرب كمية تتراوح بين 8-10 أكواب من الماء يوميا، لكن ذلك لا يعني أنه عاملا أساسيا في محاربة الوباء".



وأردف "معروف طبيا أن العدوى تبدأ بعد تعرضنا إلى آلاف بل ملايين الجسيمات الفيروسية، وبالتالي فإن ترطيب الفم ليس كافيا، ولذلك في شهر رمضان يجب الحفاظ على جسمنا ومناعته والالتزام بهذه النصائح الطبية، التي تم الاتفاق عليها وتأييدها من أطراف أكاديمية طبية، ومباركة منظمة الصحة العالمية".



وفيما يلي أبرز هذه النصائح:



1- أهمية شرب 8-10 أكواب من الماء يوميا ما بين فترتي المغرب أي الإفطار، وصولا للإمساك وقت الفجر.



2- تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى والفيتامينات.



3- تجنب شرب القهوة والشاي، أو ما يحتوي على كميات كبيرة من مادة الكافايين.



4- تجنب شرب عصائر الفواكه الجاهزة أو المحلات من قبل مواد التحلية، والتركيز على العصائر الطبيعية.



5- تجنب تناول وشرب المشروبات الغازية بأنواعها.



6- يجب تناول أغذية متوازنة، تحتوي الوجبات على ما يلزمنا من فيتامينات، وبروتينات، ونشويات، لتزويد الجسم بالمناعة اللازمة.



7- تجنب تناول الدهون المشبعة وغير المشبعة، وخصوصا الامتناع عن تناول الدهون الصناعية.



8- التقليل من استخدام الملح قدر المستطاع، واستبداله بالملح المعالج باليود.



أيوب أوغلو أوضح أيضا أن "دراسات دقيقة تشير أن تناول الطعام بعد صيام لأكثر من 14 ساعة، يقوي المناعة، وذلك أحد الأهداف الصحية من الحميات الغذائية الرائجة، والمسماة بالصوم المتقطع، والتي تفيد أيضا في تخليص الجسم من السموم".



وختم بالقول "أذكركم أن لا تفرطوا في الطعام، لأن أكبر عدو لنا هي التغذية غير الصحية والسمنة".