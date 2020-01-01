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المفتي: دار الإفتاء ستتحرى هلال شهر رمضان مساء اليوم

الخميس 23 أبريل 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: دار الإفتاء ستتحرى هلال شهر رمضان مساء اليوم


القدس المحتلة / سما /

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، إن دار الافتاء ستتحرى، بعد غروب شمس اليوم الخميس، هلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الشيخ حسين لوكالة الانباء الرسمية، الليلة، أن دار الإفتاء ستعلن مساء اليوم ، البيان الرسمي الخاص بموعد شهر رمضان المبارك.

وأوضح أنه نظرا للظروف الراهنة، لن ندعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام، تجنبا للتجمع، وأن ذلك سيقتصر على المتخصصين من مفتين وجمعية الفلكيين الفلسطينيين، ما يحقق الامر الشرعي، ويدفع الأذى عن الناس.

كما أعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، في وقت سابق، أن صلاة التراويح ستكون في المنازل، لأن إعادة فتح المساجد مرتبط بإنهاء أزمة فيروس "كورونا".

#المفتي العام #محمد حسين

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