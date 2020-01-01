آليات الاحتلال تتوغل شرق مدينة غزة

غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن آليات عسكرية إسرائيلية إنطلقت من موقع "ملكة" العسكري الجاثم خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وأضاف أن قوات الاحتلال قامت بأعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع في المكان ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.