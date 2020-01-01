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الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 191

الخميس 23 أبريل 2020 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 191


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في البلاد إلى 191 حالة وفاة، وذلك جراء تسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد تم الإعلان في مسشتفى "إيخلوف" في تل أبيب عن تسجيل وفاتين جديدتين، مسنة (94 عاما) ومسن (74 عاما، حيث نقلا للمستشفى من بيت للمسنين في رمات غان عقب إصابتهما بفيروس كورونا، علما أنهما عانى من أمراض مزمنة.

ويسبق هذا الارتفاع المتواصل في الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا، جلسة الحكومة التي تجتمع، اليوم الخميس، لبحث إمكانية المزيد من التخفيفات على القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على إجراءات تجيز لرفع المزيد من التقييدات عن سوق العمل والسماح لبعض الأعمال والشركات باستئناف العمل وتخفيف القيود المفروضة على التحرك والتنقل.

وستناقش الحكومة استئناف عمل قطاعات اقتصادية مختلفة، بضمنها صالونات الحلاقة ومحلات بيع الملابس والمشاتل ومعارض السيارات ومحلات الصرافة، على أن يتم في الأسبوع المقبل مناقشة استئناف عمل المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات والكليات على نحو تدريجي.

وأقرت الحكومة، أمس الأربعاء، إغلاق الحوانيت والمصالح التجارية في البلدات العربية خلال شهر رمضان. وسيتم فرض الإغلاق بدءا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 03:00 من فجر اليوم التالي.

ويستثني الإغلاق الصيدليات، على أن تستمر المحلات التجارية بالعمل عن طريق الإرساليات فقط. وتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بدءًا من مساء اليوم الخميس، حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل، على أن يتم بحث تمديدها لاحقا.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية شددت من إجراءاتها لمواجهة كورونا، في 14 آذار/ مارس الماضي، وفرضت تعليمات أغلقت بموجبها المكاتب والمدارس وأمرت الناس بالبقاء في منازلهم أغلب الأوقات، وتسببت الإجراءات في تضرر الاقتصاد الإسرائيلي ورفعت عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و115 ألف وتجاوزت نسبة البطالة الـ25%.

#الصحة الإسرائيلية #وفيات

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