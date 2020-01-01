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مصر والسعودية تعلنان عن أول أيام شهر رمضان المبارك

الخميس 23 أبريل 2020 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر والسعودية تعلنان عن أول أيام شهر رمضان المبارك


وكالات / سما /

أعلنت كلٌ من مصر والسعودية، اليوم الأربعاء، أن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك. 


وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان لدار الإفتاء: "استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجرياً بعد غروب شمس يوم الأربعاء، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

وتقدمت دار الإفتاء المصرية بالتهنئة للأمة الإسلامية، متمنية لهم الخير وزوال الغمة.

بدوره، أفاد الديوان الملكي السعودي، بأن غداً الخميس، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة، هو أول أيام شهر رمضان.

#مصر #السعودية

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