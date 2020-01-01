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غزة: قرار بعودة العمل بالمحاكم الشرعية بعد مبادرة لنقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين

الأربعاء 22 أبريل 2020 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: قرار بعودة العمل بالمحاكم الشرعية بعد مبادرة لنقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين


غزة / سما/

قرر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، اليوم الأربعاء (22/4)، عودة العمل داخل المحاكم الشرعية بقطاع غزة، استثناءً بسبب الأوضاع الراهنة الناتجة عن فيروس "كورونا"(كوفيد-19).

جاء ذلك استجابةً لمبادرة تقدمت بها نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، حيث تتبع إجراءات السلامة الصحية في المحاكم الشرعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وبحسب نقيب المحامين الشرعيين الأستاذ أيمن أبو عيشة، فإن هذه المبادرة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها النقابة؛ للوقاية من تفشي هذا الفيروس ومنع انتشاره، والموازنة بين مصلحة المتقاضين، ومصلحة المحامين الشرعيين، وضمان السلامة لكافة المتعاملين مع القضاء الشرعي، وحفاظاً على صحة القضاة والمحامين، والمراجعين، وسلامتهم.

وأوضح عطوفة النقيب، أن هذه المبادرة تتضمن تقديم خدمات صحية ووقائية من هذا الفيروس، من خلال أدوات السلامة والوقاية والإرشادات التي وضعتها النقابة، وتعقيم المحاكم.

وبيّن أبو عيشة أن النقابة ستزود المحاكم الشرعية بممرات تعقيم لتركيبها على بوابات المحاكم، وستسعى لتوفير أجهزة ذات كفاءة عالية متوافقة مع المعايير الصحية.

وأشار عطوفة النقيب أبو عيشة، إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة موظفي النقابة، وعدد من المحامين الشرعيين، حيث تم توزيعهم ضمن خطة مدروسة لضمان وصول الخدمات ووسائل الرعاية لكافة المحاكم الشرعية العشرة الموجودة في قطاع غزة.

#القضاء الاعلى #المحاكم الشرعية #قطاع غزة #فيروس كورونا #نقابة المحامين الشرعيين

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