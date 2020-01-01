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تركيا تقدم مساعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة كورونا في فلسطين

الأربعاء 22 أبريل 2020 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تقدم مساعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة كورونا في فلسطين


رام الله / سما /

وافقت الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، على طلب وزير الخارجية والمغربين رياض المالكي، بإرسال مساعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن المالكي تلقى اتصالا من المسؤولين الأتراك يؤكدون أن الحكومة التركية واستجابة للرسالة التي أرسلها لنظيره التركي مولود شاويش أوغلو، بخصوص طلب المساعدات المالية والطبية، تجاوبت لهذا الطلب، وستعلن عبر وزير خارجيتها في الاجتماع الافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عن تبرعها بمبلغ خمسة ملايين دولار لدعم جهود دولة فلسطين في مواجهة جائحة كورونا.

واشار إلى أنه سيتم التواصل مع الجانب التركي فورا عبر سفارتنا في أنقرة لتحديد آلية تحويل هذا المبلغ إلى الحساب البنكي الذي أعلنته وزارة المالية لاستقبال المنح والمساعدات المالية من الدول والأفراد لدعم موازنة الطوارئ.

ولفتت إلى أنه تم إبلاغ الوزير أن التحضيرات استكملت لتجهيز كمية كبيرة من مسوحات الفحص، وأجهزة الفحص، والكمامات، والألبسة الخاصة وغيرها من المعدات واللوازم الأساسية التي تحتاجها دولة فلسطين لمواجهة هذه الجائحة.

وأوضحت أنه سيتم شحن هذه الكميات عبر طائرة تركية تخرج خصيصا لنقل هذا التبرع على أمل أن يصل قريبا لأيدي وزارة الصحة، للاستفادة منها في مواجهة هذا الفيروس.

وأعرب المالكي عن شكره لنظيره شاويش أوغلو والحكومة التركية على هذا التبرع السخي المالي والطبي، والتأكيد أنه سيصل في وقته وحسب احتياجه.

#تركيا #مساعدات #فلسطين #فيروس كورونا

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