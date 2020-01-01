  1. الرئيسية
  2. الصحة

منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا ستتواصل "لفترة طويلة"

الأربعاء 22 أبريل 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا ستتواصل "لفترة طويلة"


القدس المحتلة / سما / أ ف ب

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، مساء اليوم، الأربعاء، من أن التخلص من وباء "كوفيد 19" في العالم لا يزال بحاجة لوقت طويل، لا سيما وأن غالبية الدول في المراحل الأولى من التصدي له.

وأكد المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو من مقر المنظمة الأممية في جنيف "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 177800 شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية.

وتبقى الولايات المتحدة التي رصدت أولى الوفيات المرتبطة بالوباء على أراضيها في شباط/ فبراير الماضي، البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات في العالم. أما أوروبا، فهي المنطقة التي تسجل أكبر عدد وفيات مع أكثر من 110500 وفاة.

وقال غيبريسوس "يبدو أن تفشي الوباء في معظم دول غرب أوروبا ينحو نحو الاستقرار أو الانحدار"، لكن "نلحظ وتيرة ارتفاع مقلقة في أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية وشرق أوروبا".

ورأى أن "الخطر الأكبر الذي نواجهه اليوم هو التهاون" في مواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أن "العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين" للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي تحذير المدير العام في وقت توجه فيه الولايات المتحدة انتقادات لاذعة لمنظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بسوء إدارة أزمة الوباء. وتقول واشنطن إن المنظمة الدولية تأخرت في التحذير من الفيروس خشية من إزعاج الصين.

وأكد غيبريسوس أن المنظمة أعلنت حال الطوارئ الصحية الدولية "في الوقت المناسب" في 30 كانون الثاني/يناير، "بينما كان أمام العالم وقتًا كافيًا للاستعداد".

وأضاف "أعلنا مستوى التحذير الأعلى في وقت لم يكن في العالم إلا 82 إصابة مؤكدة ولا وفيات"، خارج الصين، مشيرًا إلى أنه في ذلك الوقت بلغ عدد الإصابات في أوروبا عشرة فقط، خمس منها في فرنسا. واعتبر أن ذلك الوقت "كان كافيًا للتحضير ومكافحة الفيروس".

وذكر أنه خلال اجتماع لجنة الطوارئ الأول في المنظمة في 23 و24 كانون الثاني/ يناير الماضي، كان الخبراء على خلاف بشأن إعلان الطوارئ. ولم يذكر ما إذا كان القرار النهائي في هذه المسألة يعود له.

وفي 11 آذار/ مارس الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية الأزمة الصحية بـ"الوباء العالمي"، ما دفع دولاً عدة إلى فرض سلسلة تدابير لاحتوائه.

#الصحة العالمية #فيروس كورونا #الولايات المتحدة #جائحة #منظمة دولية #تيدروس أدانوم غيبريسوس

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: استشهاد منفذ عملية الدهس والطعن شرق القدس

مع تفشي كورونا.. مركز بحثي إسرائيلي يطرح 4 سيناريوهات لمستقبل العالم بعد عام!

المنظومة الأمنية تخالف القيادة السياسية في "اسرائيل" بشأن صفقة التبادل .. وهذا ما تخشاه حماس!

الجيش الإسرائيلي: أوقفنا فحص عينات "كورونا" الخاصة بقطاع غزة

قناة عبرية: عوائق أمام نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية رغم الاتفاق مع غانتس

صورة: استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي

"بريطانيا" تنتج لقاحا فعالا للكورونا وتبدا بحقنه للبشر

الأخبار الرئيسية

الرئيس

شاهد..الرئيس يدعو الفلسطينيين للاستمرار في التزام البيوت في رمضان واغلاق المساجد والكنائس

شاهد.. الحكومة: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وألف عينة قيد الفحص وننتظر صدور نتائجها

كورونا القدس

ارتفاع وفيات كورونا في اسرائيل لـ189.. وحكومة الاحتلال تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

8

رئيس الوزراء: استعداداتنا تطورت بشكل كبير في مواجهة "كورونا" وباستطاعتنا إجراء 4 آلاف فحص يوميا

الصحة بغزة تعقب على قرار بينت بوقف فحص عينات "كورونا" الخاصة بالقطاع في مختبرات جيش الاحتلال