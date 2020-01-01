منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا ستتواصل "لفترة طويلة"

القدس المحتلة / سما / أ ف ب

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، مساء اليوم، الأربعاء، من أن التخلص من وباء "كوفيد 19" في العالم لا يزال بحاجة لوقت طويل، لا سيما وأن غالبية الدول في المراحل الأولى من التصدي له.

وأكد المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو من مقر المنظمة الأممية في جنيف "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 177800 شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية.

وتبقى الولايات المتحدة التي رصدت أولى الوفيات المرتبطة بالوباء على أراضيها في شباط/ فبراير الماضي، البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات في العالم. أما أوروبا، فهي المنطقة التي تسجل أكبر عدد وفيات مع أكثر من 110500 وفاة.

وقال غيبريسوس "يبدو أن تفشي الوباء في معظم دول غرب أوروبا ينحو نحو الاستقرار أو الانحدار"، لكن "نلحظ وتيرة ارتفاع مقلقة في أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية وشرق أوروبا".

ورأى أن "الخطر الأكبر الذي نواجهه اليوم هو التهاون" في مواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أن "العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين" للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي تحذير المدير العام في وقت توجه فيه الولايات المتحدة انتقادات لاذعة لمنظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بسوء إدارة أزمة الوباء. وتقول واشنطن إن المنظمة الدولية تأخرت في التحذير من الفيروس خشية من إزعاج الصين.

وأكد غيبريسوس أن المنظمة أعلنت حال الطوارئ الصحية الدولية "في الوقت المناسب" في 30 كانون الثاني/يناير، "بينما كان أمام العالم وقتًا كافيًا للاستعداد".

وأضاف "أعلنا مستوى التحذير الأعلى في وقت لم يكن في العالم إلا 82 إصابة مؤكدة ولا وفيات"، خارج الصين، مشيرًا إلى أنه في ذلك الوقت بلغ عدد الإصابات في أوروبا عشرة فقط، خمس منها في فرنسا. واعتبر أن ذلك الوقت "كان كافيًا للتحضير ومكافحة الفيروس".

وذكر أنه خلال اجتماع لجنة الطوارئ الأول في المنظمة في 23 و24 كانون الثاني/ يناير الماضي، كان الخبراء على خلاف بشأن إعلان الطوارئ. ولم يذكر ما إذا كان القرار النهائي في هذه المسألة يعود له.

وفي 11 آذار/ مارس الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية الأزمة الصحية بـ"الوباء العالمي"، ما دفع دولاً عدة إلى فرض سلسلة تدابير لاحتوائه.