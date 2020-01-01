دورة للعاملين في قطاع المياه بخانيونس لمكافحة كورونا

غزة / سما /

نظمت بلدية خانيونس بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل دورة تدريبية للعاملين لديها في قطاع المياه والصرف الصحي بعنوان "سيناريوهات إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في ظل جائحة كورونا"، وذلك بغية ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإجراءات الوقائية لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي حسب توجيهات سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل ولجنة الطوارئ المركزية لمجابهة فايروس كورونا.

وأكد مدير مصلحة المياه بخان يونس المهندس حاتم أبو الطيف، على وجود خطة طوارئ لمواجهة جائحة كورونا للحد من مخاطر انتقال الفايروس عن طريق المياه. وتشمل خطة الطوارئ خمسة أهداف رئيسة تتمثل في تعقيم منشآت المياه (خزانات المياه والآبار)، وتعقيم منشآت الصرف الصحي، وكذلك تعقيم محطات التحلية ونقاط توزيع المياه التابعة للبلدية، وتعقيم الآبار الزراعية والخاصة، بالإضافة إلى مراقبة مزودي خدمة المياه ومحطات التحلية الخاصة.

وأشار أبو الطيف إلى أن الدورة تهدف إلى توعية العاملين بمرافق المياه والصرف الصحي بمخاطر الفايروس، وكذلك تدريبهم على الأسس الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة في تعقيم منشآت المياه ومنشآت الصرف الصحي ومحطات التحلية ونقاط التوزيع التابعة للبلدية، إلى جانب تعقيم الآبار الزراعية الخاصة التي تقوم بتوزيع المياه على المواطنين، ويستمر التدريب على مدار 5 أيام متتالية لمشغلي الآبار والخزانات ومشغلي مرافق الصرف الصحي، وسيتم توزيع المعقمات والصابون والكمامات ومضخات الرش من خلال بلدية خان يونس ومصلحة المياه.

من جانبه أوضح رئيس شعبة التحاليل بالمختبر المدرب أ. محـمد أبو شمالة أن الدورة تشمل توعية وتدريب العاملين عن طبيعة الفايروس، مخاطره الصحية، أعراض الإصابة، آثاره الجانبية، طرق الوقاية الجسدية، وآليات التعقيم في الأماكن المغلقة والمكشوفة بتركيز الكلور المحدد من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمظهر العام للعاملين والأمور الواجب اتخاذها اثناء عملية التعقيم لضمان سلامة الموظفين العاملين وكذلك سلامة المرافق.

جدير بالذكر أن دائرة العلاقات العامة في بلدية خان يونس تعمل على تجهيز بوسترات بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالتعقيم لكافة المرافق الخدماتية كجزء من خطتها التوعوية في ظل أزمة كورونا.