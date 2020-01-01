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تسليم آلاف من الأشتال في زراعة قباطية بتبرع من أصحاب المشاتل

الأربعاء 22 أبريل 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسليم آلاف من الأشتال في زراعة قباطية بتبرع من أصحاب المشاتل


جنين / سما /

 سلم وزير الزراعة رياض العطاري، ومديرة زراعة جنوب جنين/قباطية المهندسة لمى أبو بكر، بحضور نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ورئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وفاء زكارنة، ورئيس بلدية قباطية بلال عساف، اليوم الاربعاء، آلاف من الأشتال لزراعة الحدائق المنزلية، وذلك بتبرع قدمه اصحاب المشاتل في فترة دعما للمواطنين في ظل حالة الطوارئ.

وشملت جولة الوزير العطاري والوفد المرافق بلدية قباطية، ومقر مديرية زراعة قباطية، بحضور أصحاب المشاتل المتبرعة،

وممثلون عن جمعيات خيرية، وتم خلال ذلك استعراض عدة قضايا تتعلق بواقع القطاع الزراعي واحتياجاته.

كما وشملت الجولة زيارة مشتل ذياب أبو الرب الذي تبرع 130 ألف شتلة.

واشار العطاري الى السياسة التي تتبعها الحكومة لتعزيز صمود المزارع المواطن، والمؤسسة الاقتصادية الزراعية، وإيجابية الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي وتحقيق نقلة متقدمة.

وأعلن العطاري، عن خطة لمتابعة القطاع الزراعي، وقال ان الحكومة تفخر بهذا القطاع الذي استطاع رغم جائحة كورونا الصمود وتحقيق اهتمام فردي من قبل المواطنين بزراعة حدائقهم.

وشكر الوزير أصحاب المشاتل الذين عبروا عن روح وطنية ومسؤولية مجتمعية عالية، مشيدا، بادارة مديرية الزراعة وتعاون البلدية والمحافظة في هذا الإطار.

من جانبه شكر نائب المحافظ كمال أبو الرب، الوزير على اهتمامه بقطاع الزراعة، متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار كون الزراعة من أبرز القطاعات الاقتصادية في المحافظة.

#وزارة الزراعة #رياض العطاري #اشتال #قباطية #جنين

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