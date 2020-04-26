"النقد" تحدد دوام المصارف ومحلات الصرافة خلال شهر رمضان المبارك

رام الله / سما /

أعلنت سلطة النقد دوام المصارف ومحلات الصرافة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، ان دوام المصارف الرسمية لاستقبال الجمهور في كافة فروعها وفي كل محافظات الوطن، سيكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، اعتبارا من يوم الأحد 26/4/2020، وطيلة شهر رمضان المبارك.

وأكدت سلطة النقد على إعادة العمل بنظام الشيكات المعادة كما كان عليه قبل الأزمة اعتبارا من تاريخ 4/5/2020.

وبخصوص دوام محلات الصرافة، تكون ساعات استقبال الجمهور من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، اعتبارا من تاريخه وطيلة شهر رمضان المبارك.

ودعت لتنظيم وتحديد عدد الأشخاص المتواجدين في المقر حسب قدرته الاستيعابية وبما يسمح بترك مسافة جيدة بين كل شخص وآخر، إلى جانب الاستمرار في تطبيق اجراءات السلامة والوقاية حسب تعليمات وزارة الصحة.