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الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير خارجية امريكا بشأن ضم الضفة الغربية...

الأربعاء 22 أبريل 2020 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير خارجية امريكا بشأن ضم الضفة الغربية...


رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، إن الولايات المتحدة الأميركية لا تملك حق التصرف بالأرض الفلسطينية، ولا تعطي أي شرعية للقرار الاسرائيلي بالاستيلاء على الارض الفلسطينية .

واضاف ردا على تصريحات وزير الخارجية الاميركي بومبيو، التي قال فيها ان قرار ضم الضفة الغربية يعود لاسرائيل، ان الفلسطينيين وحدهم هم من يقرر مصير أرضهم التي سيقيمون عليها دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يكون أمن ولا استقرار بدون حقوق الشعب الفلسطيني التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية.

واشار الى ان هذه التصريحات تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطا في أي عملية سلام بيننا وبين الإسرائيليين، وهي بمثابة ضوء أخضر للحكومة الإسرائيلية لمواصلة عملياتها الاستيطانية وضم الأراضي الفلسطينية.

وقال أبو ردينة إن هذه التصريحات تشكل خروجا عن كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ولن تحقق السلام بأي شكل من الأشكال.

وأضاف ان موقف الرئيس واضح وصريح، وهو ان أي إجراء اسرائيلي لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وختم الناطق الرسمي تصريحه بالقول ان الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، قادر على إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده، وسيبقى صامدا فوق أرضه وسينتصر مهما كانت التضحيات.

#الرئاسة الفلسطينية #نبيل ابو ردينة #الولايات المتحدة

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