اللجنة المشتركة للاجئين ثمن قرار لازاريني بدفع رواتب موظفي المياومة

غزة /سما/

ثمنت اللجنة المشتركة للاجئين القرار الذي إتخذه المفوض العام للاونروا السيد فليب لازاريني بصرف كامل رواتب موظفي المياومه الذين هم علي رأس عملهم عن شهري اذار ونيسان وصرف ٥٠% من قيمة الراتب لمن لم يتمكنوا من القيام بعملهم نتيجه لظروف فايروس كورونه واعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين هذا القرار خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح ومقدمة لحل العديد من الاشكالات المتعلقة بخدمات اللاجئين و الموظفين التي يعانيها مجتمع اللاجئين وخاصة في قطاع غزه ، وفي ذات السياق أكدت اللجنة المشتركة علي ضرورة وضع خطة طوارئ إستثنائية تراعي فيها رئاسة الاونروا المتطلبات الخاصة للاجئين في ظل جائحة كورونه و الحصار والاغلاق الاسرائلي المستمر منذ اربع عشر عاما علي قطاع غزه وما خلفه من فقر وجوع وبطالة وخاصة علي اللاجئين الذين يشكلون اكثر من ٧٠% من السكان في قطاع غزه

ودعت اللجنة السيد المفوض العام لازاريني الى التنسيق والتعاون مع اللجنة المشتركة للاجئين ومع إتحاد الموظفين وندعوه لسرعة التدخل لحل قضايا الموظفين الذين تم فصلهم منذ عامين ووعدا بأن يوضعوا علي قائمة الاولويات بالتوظيف الجديد

اننا نقف الي جانب مطالب هؤلاء الموظفين بعودتهم الي وظائفهم التي فصلوا منها كحق طبيعي لهم ، وفي ذات الشأن ندعو الي تلبية مطالب الاخوه موظفي الشواغر بتثبيتهم اسوه بزملائهم حيث انهم ينتظرون التثبيت منذ ديسمبر ٢٠١٧ وفقا لما تم الوعد به من مدير عمليات الوكاله في قطاع غزه

وقالت اللجنة المشتركة للاجئين انها تنظر بأهتمام كبير لما يمكن ان يقوم به السيد المفوض العام للتخفيف عن كاهل اللاجئين وخاصه في ظل الوضع الاستثنائي من تهديد وباء كورونه لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وما تعانيه من فقر وبطاله وتردي للخدمات الصحيه وما يمكن ان يترتب علي تفشي هذا الوباء القاتل من كوارث انسانيه بحاجه الي وضع البرامج الوقائيه الطارئه لحمايه المخيمات واللاجئين مع التأكيد علي ضرورة زيادة الخدمات الاغاثية والصحيه لمجتمع اللاجئين .