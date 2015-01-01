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ترامب للبحرية الأميركية: دمروا أي مركبة بحرية إيرانية "تستفز" سفننا بالخليج

الأربعاء 22 أبريل 2020 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب للبحرية الأميركية: دمروا أي مركبة بحرية إيرانية "تستفز" سفننا بالخليج


واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه أوعز للبحرية الأميركية بـ"ضرب وتدمير" أي مركبة بحرية إيرانية تقترب بـ"شكل خطير" من سفن أميركية في الخليج.

وكتب ترامب على تويتر "أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر".


ترامب

 

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، قد اتهمت طهران قبل أسبوع بإجراء "مناورات خطيرة" في البحر. وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدّة" من 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مراقبة في شمال الخليج.

ورداً على ذلك، نددت طهران بالنسخة "الهوليوودية" المفرطة التي قدمتها الولايات المتحدة للأحداث. واتهم الحرس الثوري الإيراني، البحرية الأميركية، بأنها تتبع "سلوكاً غير مهني" في الخليج.

وقال الحرس الثوري إن الولايات المتحدة "منعت مرور" سفينة "الشهيد سيافوشي" في أوائل نيسان/ أبريل الجاري، عبر اتباع "سلوك خطير وتجاهل تحذيرات" السفينة.

واشتد التوتر بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية بشكل ملحوظ منذ أن قررت واشنطن، في أيار/ مايو 2018، الانسحاب من الاتفاقية النووية الدولية الموقعة مع إيران في عام 2015 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة عليها. وتفاقم الأمر بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في 3 كانون الثاني/ يناير.

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