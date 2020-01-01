شاهد.. الحكومة: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وألف عينة قيد الفحص وننتظر صدور نتائجها

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" منذ الايجاز الصباحي وحتى الآن.

وأضاف ملحم خلال الايجاز المسائي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن ألف عينة قيد الفحص وننتظر صدور نتائجها، وهي عينات عشوائية وأخرى لمخالطين من كافة أنحاء الوطن.

وأعرب عن شكره للكوادر الطبية والتمريضية الذين يقفون بالخط الأمامي لمواجهة هذه الجائحة، وعلى الجبهة الأخرى أفراد الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن خلال لقائه رؤساء الاتحادات والنقابات، عن امكانية فلسطين إجراء 4000 فحص يوميا، بعد أن بدأنا بإجراء 394 فحص باليوم، بداية أزمة كورونا".