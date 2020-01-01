جهاز الامن الوقائي بالتعاون مع الطب الوقائي يقومون بحملة تعقيم في قرية الولجة

بيت لحم / سما /

قام جهاز الامن الوقائي بمحافظة بيت لحم، ظهر اليوم الاربعاء، وبالتعاون مع الطب الوقائي في مديرية الصحة بحملة تعقيم في قرية الولجة غرب المحافظة، بعد تسجيل اصابة بفيروس “كورونا” فيها.

وتوجه أفراد جهاز الامن الوقائي والطب الوقائي للقرية حيث قاموا بتعقيم الحاجز الشعبي المقام على مدخل القرية، وتعقيم مجلس قروي الولجة، الى جانب تعقيم منزل احد المخالطين بالمصاب، ومنزل المصاب.

ومن جهته قال مدير العلاقات العامة في جهاز الامن الوقائي العقيد ضرار مرعب ان هذه الحملة هي من ضمن توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه والاجهزة الامنية من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تم تعقيم منزل المصاب بفيروس كورونا من قرية الولجة، ومنازل بعض المخالطين.

وقال مسؤول الطب الوقائي في مديرية صحة بيت لحم د. شادي اللحام الذي كان برفقة طاقم الطب الوقائي في حملة تعقيم القرية ، ان الطواقم الطبية قامت باخذ عينات من الاشخاص المخالطين للمصاب من القرية ونتيجتها كانت سلبية، وهم ايضا يخضعون للحجر المنزلي، مؤكدا ان حملات التعقيم التي يقوم بها ابناء الاجهزة الامنية من شأنها ان تحد من انتشار الفيروس.

وطالب المواطنين بالتزام الحجر المنزلي واجراءات التعقيم، شاكراً جهاز اامن الوقائي على هذه الحملة ودعمهم للجهود الطبية.

ومن جهته اشاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الاعرج بحملة جهاز الامن الوقائي والطب الوقائي لتعقيم المراكز الحيوية في الولجة، شاكراً جهودهم المبذولة خاصة وان قرية الولجة تقع ضمن الاراضي المسماة (ج) وتمكنهم من الوصول الى القرية.

وشكر الاعرج جهاز الامن الوقائي على المساعدات التي تم تقديمها للمجلس، مثمناً جهودهم على هذه اللفتة.

وحول اجراءات المجلس بعد تسجيل اصابة فيها، قال انه تم اغلاق مدخل القرية الوحيد واخذ عينات من المخالطين للمصاب، واجراء حملات تعقيم في القرية.